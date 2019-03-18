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Yaka-Koop Erzurum’da

Yaklaşık 6 yıldır küçük yaşta evliliklere karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla “18 yaş altı evliliklere hayır!” adı altında kampanya yürüten ve birçok kesimle görüşmeler gerçekleştiren Yaka-Koop aktivistleri, bu süre içinde kampanyaya destek veren oda ve dernek yönetici ve üyeleriyle, Urartu Otel’de verilen yemekte bir araya geldi.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:26
Yaka-Koop Erzurum’da

Yaklaşık 6 yıldır küçük yaşta evliliklere karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla “18 yaş altı evliliklere hayır!” adı altında kampanya yürüten ve birçok kesimle görüşmeler gerçekleştiren Yaka-Koop aktivistleri, bu süre içinde kampanyaya destek veren oda ve dernek yönetici ve üyeleriyle, Urartu Otel’de verilen yemekte bir araya geldi.


Yemeğe, Van Berberler ve Kuaförler Odası, Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar Giyim Sanatkârları Esnaf Odası, Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu, Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği, Hakkâri Aşçılar ve Pastacılar Derneği yönetici ve üyeleri ile matbaacılar katıldı.


KAMPANYAYI ANLATTI


Kooperatifle ilgili video tanıtım gösteriminden sonra bir konuşma yapan Yaka-Koop aktivisti Gülmay Gümüşhan, kampanya çerçevesinde şimdiye kadar yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.


İşe önce okul seminerleriyle başladıklarını belirten Gümüşhan, şu bilgileri verdi: “2014’ten bu yana çocuk yaşta evliliklerle ilgili bir kampanya yürütüyoruz. Okulda seminerlerle başladık bu işe. Daha sonra köylere gittik, çocukların anne babalarıyla görüştük. Orada ayrıca muhtarlarla, imamlarla tanıştık, onlarla da bu kapsamda diyaloglar kurduk. İmamlar ve muhtarlar bize çok destek oldular. Tabi bu çalışmalar esnasında gördük ki esnaflar farkında olmadan bu tür evliliklere katkı yapıyor. Bunun için de ilk başta kuaförlerle bir çalıştay yaptık. Bu çalışmamızı Türkiye’nin birçok yerinde sahiplendiler. İlerde Mardin ve Nevşehir’de seminer vereceğiz. Kuaförlerden sonra müzik gruplarıyla devam ettik. Onlar da küçük yaştaki evliliklerde müzik yapmayacaklarını söylediler. Düğün salonlarıyla görüştük, aşçılarla görüştük, onlardan da gereken destekleri aldık.”


KADIN GÜNÜNÜ KUTLADILAR


Gümüşhan’ın verdiği bilgilerden sonra kooperatif bünyesinde çalışma yürüten kadın aktivistler tek tek kendilerini tanıttı ve 8 Mart dünya kadınlar gününü kutladı.


Aktivistler, desteklerinden dolayı katılımcı oda ve dernek yönetici ve üyelerine de teşekkür etti.


Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar Giyim Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Çetin Karaduman ise, gün dolayısıyla yemeğe katılan kadınlara gül dağıttı.


PLAKET SUNULDU


Son olarak plaket sunumuna geçildi. Kampanyaya destek veren Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanvekili Nurgül Erdem, Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar Giyim Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Çetin Karaduman, Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyon Başkanı Ali Geyik, Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Sinan Pulat ile Hakkari Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Necmettin Kurt’a plaket verildi.


Plaketlerini alan oda ve dernek başkanları, kampanyaya desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.


Program, yemek ikramı ile son buldu.


ERZURUM’DAN GELEN SES


Bu arada, Erzurum’da yayın yapan bir gazetede yer alan habere göre, Van’daki matbaacı esnafının Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Erzurum Matbaacılar Odası üyesi matbaacılar, oda yönetimine çağrıda bulunarak, 18 yaş altı evliliklere karşı harekete geçmesini istedi.


Yaka koop"lu Kadınlar Erzurum yolunda Van reklamcılar ve matbaacılar derneği RENKDER ileErken yaşta çocuk evlilikler konulu kampanyamız ilgili Dayanışma ve destek içinErzurum Matbaa, Kitap Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca ile görüştü. Görüşme sonucunda Başkan Karaca, Yaka-Kop’un 6 yıldır sürdürdüğü “Erken Yaşta Çocuk Evlilikler” konulu kampanyaya tam destek vereceğini, Erzurum’da bulunan Odamıza bağlı olan tüm esnafları konu ile ilgili duyarlılık ve farkındalık oluşturmak için çalışacağını, Yaka-Koop’un kampanya ve her türlü çalışmalarına Erzurum olarak her türlü destek vereceklerini belirtti.


Van’da yeni kurulan ve ilk faaliyet çalışmasını Yaka Koop’un kampanyası ile Erzurum’da başlatan Van Reklam ve Matbaacılar Derneği RENKDER Dernek Başkanı Metin Gülpınar, Yaka Koop’un yürüttüğü kampanya ve diğer çalışmalarına sonuna kadar destek olacağını belirterek; “Derneğimizin ilk faaliyetinin ülkemizin kanayan yarası olan Erken Yaşta Çocuk Evlilikler ile ilgili kampanyası ile başlaması bizim adımıza büyük bir şanstır. Dernek olarak Yaka Koop’un her türlü etkinliğinde Dernek olarak her zaman yanında olacağız. Biz Vanlı Matbaacılar olarak çocuk evliliklerine hayır diyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:26
  1. sanat
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