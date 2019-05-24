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Yahyalı’da Yeni Tapular Dağıtıldı

Yahyalı Belediyesi, ilçenin Kavacık, Seydili ve Gazibeyli Mahallelerinde3194 sayılı İmar Kanununun 18.

24 Mayıs 2019 Cuma 15:38
Yahyalı’da Yeni Tapular Dağıtıldı

Yahyalı Belediyesi, ilçenin Kavacık, Seydili ve Gazibeyli Mahallelerinde3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden yaptığı imar uygulaması çalışmalarının ardından, arazi sahiplerine yeni tapularını dağıttı.


Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün makamında yapılan tapu dağıtım törenine bölgedeki arazi sahipleri katıldı. Törende konu ile ilgili konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Yahyalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından,3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi uygulanan bölgelerdeki yeni çıkan tapuları dağıtmak amacıyla bir aradayız. 18. Madde bir beldenin, bir bölgenin, bir ilçenin ameliyatı gibidir. Ameliyatlarda kan olur, acı olur ama sonunda insan sağlığına kavuşur. Yani sonu mutlu biter.18. Madde uygulaması da böyledir.Bu uygulamada da bir takım sıkıntılar olacaktır. Bir ilçenin, bir şehrin, bir bölgenin sağlıklı bir imara sahip olmasının iki yolu vardır. Bunlardan biri de 18. Madde uygulamasıdır. Bu uygulama belediyelerin olmazsa olmazıdır. Daha önce bu bölgede uygulama yapılmış ama mahkeme kararı ile bozulmuş. Biz geri dönüşümünü yaparak ikinci kez uygulamayı hayata geçirdik. 18 uygulaması ilçe merkezimize çok yakın bir bölgede yapıldı. Ben ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca bölgede imarı olmadığı için doğalgaz hattı çekilemeyen yerler vardı. Bu uygulama ile bu sorunu da çözmüş olduk.” ifadelerini kullandı.


Konuşmanın ardından Başkan Esat Öztürk tarafından arazi sahiplerine tapuları dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 15:38
  1. doğa

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