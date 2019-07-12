Yahyalı’da sel nedeniyle kapanan yollar temizleniyor Dün etkili olan yağışlı havada oluşan sel nedeniyle kapanan yollar, Yahyalı Belediyesi tarafından temizleniyor.

Dün etkili olan yağışlı havada oluşan sel nedeniyle kapanan yollar, Yahyalı Belediyesi tarafından temizleniyor.

Dün şehrin büyük bir bölümünde etkili olan yağışlı ve rüzgarlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Yahyalı ilçesine bağlı Büyükçakır mahallesinde sağanak yağış sonrasında meydana gelen sel nedeniyle Kapuzbaşı yolu trafiğe kapanmıştı.

Yağışlı havanın etkisini yitirmesi sonrasında Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Yahyalı Belediyesi ekipleri kapanan yolda temizleme çalışmalarına başladı.

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