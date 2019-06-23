Yahyalı’da sağanak yağış sele neden oldu Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde dün yaşanan sağanak yağış sele neden oldu.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde dün yaşanan sağanak yağış sele neden oldu.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde dün öğleden sonra başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Yaşanan sel felaketi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. İlçe merkezinden geçen çay taştı, cadde ve sokakları su bastı. Yaşanan felaket sonrasında Yahyalı Belediyesi ekipleri vatandaşların yardımına koştu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yaklaşık 40 dakika boyunca devam eden sağanak yağış sonrasında cadde ve sokaklarda belediye ekiplerinin çalışmaya başladığını söyledi. Başkan Öztürk, gece geç saatlere kadar devam eden çalışmaları yerinde denetledi ve gerekenlerin yapılacağını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.