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Yahyalı’da nevruz coşkuyla kutlandı

Yahyalı’da Hamdi Oral Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Nevruz Bayramı kutlama programı düzenlendi.

21 Mart 2019 Perşembe 15:17
Yahyalı’da nevruz coşkuyla kutlandı

Yahyalı’da Hamdi Oral Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Nevruz Bayramı kutlama programı düzenlendi.


Okul bahçesinde düzenlenen programa Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Cenab-ı Allah hiçbir millete vermediği üç özelliği Türk Milletine vermiş.Birincisi devlet kurma geleneği. 16 tane devlet kurmuşuz. Bizi hapishaneye de atsalar bir orada teşkilatlanırız. Bu bizim kanımızda var. İkinci bir özelliğimiz, kahramanlığımız. Dünyada hiçbir devlet, hiçbir millet bize kafa tutamaz. Bizim imanımız var, birbirimize güvenimiz var, kardeşliğimiz var. Üçüncü özelliğimiz ise fedakârlığımız ve iyilikseverliğimiz. Biz birçok insana kapımızı açtık. Belki gelen düşmanımıza dahi lokmamızı paylaştık. Bunlar bizim güzelliklerimiz. Cenab-ı Allah’a her zaman dua ediyoruz. Tek millet, tek bayrak zülfikar olsun. Tek vatan, tek devlet payidar olsun. Hedef Kızıl Elma” diye konuştu. Konuşmanın ardından program öğrencilerin gösterileri ve yarışmalar ile devam etti. Daha sonra geleneksel Nevruz ateşi yakıldı.


Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk Nevruz ateşinin üzerinden atladı ve demir dövdü. Protokolünde katıldığı yumurta tokuşturma yarışması yapıldı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:17
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