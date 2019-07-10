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Yahyalı’da Memura SDS Müjdesi

Yahyalı Belediyesi, bünyesinde çalışan memur ve sözleşmeli personel için MEMUR-SEN’ e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) ile Sosyal Denge Sözleşmesine imza attı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:03
Yahyalı’da Memura SDS Müjdesi

Yahyalı Belediyesi, bünyesinde çalışan memur ve sözleşmeli personel için MEMUR-SEN’ e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) ile Sosyal Denge Sözleşmesine imza attı.


Belediyede çalışan memurların maddi yönden desteklenmesi ve sosyal haklarının iyileştirilmesi amacıyla yapılan sözleşmenin imzaları Yahya Belediyesi hizmet binasında düzenlenen törenle atıldı. İmza törenine Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, BEM-BİR-SEN Kayseri Şube Başkanı Mehmet Karakaş ve diğer yetkililer katıldı.


İmza töreninde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “ Belediyemizde çalışan 26 memur ve 28 sözleşmeli memurumuz adına Sosyal Denge Sözleşmesi imzalamak adına toplandık. Öncelikle ilçemize hizmet için gecesini gündüzüne katarak çalışan personelimiz alacakları parayı aileleriyle birlikte ağız tadıyla yesinler. Personelimiz bu ilçe için mesai mefhumu gözetmeksizin, insanlara en güzel hizmeti verebilmek adına, gönül belediyeciliği adına koşturuyorlar.Memur ve sözleşmeli memurlarımıza her ay 396 TL, müdürlük vekâletinde bulunan arkadaşlarımıza ise 660 TL katkımız olacak. Kocasinan Belediyesi’nde çalışırken masanın diğer tarafında otururken, şimdi de masanın bu tarafında oturuyorum. Masanın iki tarafını da iyi anlıyorum. Belediyemizin mütevazi bütçesinin el verdiği oranda memurlarımıza destek olacağız.” diye konuştu.


BEM-BİR-SEN Kayseri Şube Başkanı Mehmet Karakaş’ta konuşmasında “ Karşılıklı istişareler neticesinde üyelerimiz adına sözleşmemizi yenilemiş olduk. Arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Başkanımıza ve emek vererek bizlere yardımcı olan arkadaşlarımıza, başkan yardımcımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:03
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