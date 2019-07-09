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Yahyalı’da evde temizlik hizmeti yüzleri güldürüyor

Yahyalı Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği, ’Belediyem Benimle El Ele’ projesiyle yüzleri güldürmeye devam ediyor.

09 Temmuz 2019 Salı 14:26
Yahyalı’da evde temizlik hizmeti yüzleri güldürüyor

Yahyalı Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği, ’Belediyem Benimle El Ele’ projesiyle yüzleri güldürmeye devam ediyor.


Yahyalı Belediyesi proje kapsamında yaşlı, bakıma muhtaç, engelli ve kronik rahatsızlık nedeniyle evlerinin temizliğini yapamayan vatandaşlara evde temizlik hizmeti vermeye başladı. Proje hakkında basına açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Gönül Belediyeciliği’ diye Türkiye çapında başlattığı bir projesi var. Ondan ilham alarak, ilçemizdeki 65 yaş üzeri yaşlılar, bakıma muhtaç, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın gönüllerine girme adına, böyle bir projeye imza attık. Bu projemiz, seçim vaatlerimizi anlattığımız ’41 kere Maşallah, 41 Proje’ kitapçığımızda da yer alan bir projemizdi. İlçemizde, altı kişiden oluşan iki temizlik ekibi kurduk. Bu ekiplerimiz, temizlik ihtiyacı olan hemşehrilerimizin ev ve kişisel temizliklerini yapıyorlar. Doğrusu bu manada Kayseri Büyükşehir Belediyemizin de bir çalışması var. Kayseri’nin 16 ilçesinde fakirlik haritasını çıkardılar. Ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum. Gönül Belediyeciliği adı altında yapılan proje, halkımız tarafından oldukça olumlu karşılandı. Güzel tepkiler alıyoruz. Bu projeyle dualar aldığımızı düşünüyorum. Temizlik dışında da ailenin ihtiyaçlarını da karşılamaya gayret ediyoruz. Mesela; camı kırıksa camını taktırıyoruz. Evinin badana ihtiyacı varsa onu yaptırıyoruz. Belediyemize çok fazla külfet getirmeyecek bir güzelliğe imza atıyoruz. Bu sayede ihtiyaç sahiplerine giderek, onları yerinde görme şansımız oluyor. İhtiyaç sahiplerini hem çevre temizliklerini, hem ev temizliğini hem de kişisel temizliklerini yapıyoruz. Bu güzelliği sadece ihtiyaç sahiplerine değil, camilerimize de yapıyoruz. Biz hizmet etmeyi ibadet olarak görüyoruz. İbadet aşkıyla, gece-gündüz demeden, insanlarımıza gönül belediyeciliği yapma konusunda gayret ediyoruz. Tabi ki gönül belediyeciliği bir mevsimlik olmaz. Dua aldığımız bu projeyi, inşallah görev süremiz bitene kadar devam edeceğiz. Biz dua almayı önemsiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:26
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