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Yahyalı’da en fazla yağış Süleyman Fakılı’ya düştü

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde 22 Haziran Cumartesi günü yoğun yağış sonrasında sel meydana geldi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:11
Yahyalı’da en fazla yağış Süleyman Fakılı’ya düştü

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde 22 Haziran Cumartesi günü yoğun yağış sonrasında sel meydana geldi. Alınan bilgilere göre ilçe merkezinde metrekareye 14.3 kilogram, Süleyman Fakılı köyünde ise metrekareye 28.4 kilogram yağmur düştü.


22 Haziran Cumartesi günü Yahyalı ilçesinde öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 40 dakika boyunca aralıksız süren sağanak yağış ilçede hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sağanak yağış sonrasında ilçe merkezinde sel meydana gelirken, sürücüler ve vatandaşlar büyük zorluk çekti. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, sel sonrasında ilçe merkezinde başlayan çalışmaları gece geç saatlere kadar takip etti.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre 22 Haziran Cumartesi günü ilçe merkezinde metrekareye 14.3 kilogram, Derebağ köyünde metrekareye 18 kilogram, Süleyman Fakılı köyünde ise metrekareye 28.4 kilogram yağmur düştü.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hafta boyunca havanın güneşli geçmesinin beklendiğini, en yüksek hava sıcaklığının ise 33 derece olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:11
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