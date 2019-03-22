0553 313 94 23

Yahyalı’da Cumhur İttifakı Coşkusu

Cumhur İttifakı adaylarının Yahyalı ilçe meydanında düzenlediği mitinge vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

22 Mart 2019 Cuma 15:48
Yahyalı’da Cumhur İttifakı Coşkusu

Cumhur İttifakı adaylarının Yahyalı ilçe meydanında düzenlediği mitinge vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İlgiden memnun kalan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Büyükkılıç, sosyal medya hesabından ’Maşallah Yahyalı’ paylaşımında bulundu.


Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ve Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, seçim çalışmalarını AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, MHP MYK Üyesi Serap Şule Kalın, AK Parti ve MHP Kadın Kolları Başkanları ile birlikte yürüttü. Adaylar Yahyalı ilçe meydanında düzenlenen mitingde vatandaşa seslendi.


Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, "Cumhur İttifakı’na gönülden destek veren Yahyalılı hemşehrilerim, bugün bu miting ile hem bize hem de tüm Türkiye’ye, biz sizleri seviyoruz, güveniyoruz, 31 Mart’ta Yahyalı’da sandıkları patlatacağız ve rekor oyla Büyükşehir’de Memduh Başkanı, Yahyalı’da Esat başkanımızı zafere taşıyacağız" dedi.


Büyükkılıç, "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır diyerek ilelebet yaşayacak. Cumhur İttifakı’nın gücünü ve milletin gönlünde büyük bir teveccüh ile yer bulduğunu net bir şekilde ortaya koyan tüm Yahyalılı gönül dostlarımıza Rabbim bizleri layık kılsın. Tevazu, samimiyet, gayret ile Memleket İşi Gönül İşi diyerek çıktığımız bu kutlu yolda bizlere yol arkadaşı olan kardeşlerim iyi ki varsınız. Bu gün bir olduk, iri olduk, diri olduk hep birlikte Yahyalı, hep birlikte Kayseri olduk" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan adayı Mutlu Işıksu gençlik buluşmasında müjde verdi
    1. Başkan adayı Mutlu Işıksu gençlik..
    2. Mevlüt Uysal: “Hizmet için uğraşanlar..
    3. Kahramanmaraş’ta kralların yiyeceği..
    4. Başkan Eroğlu: "Bizler esnaf..
    5. İsrail askerleri Batı Şeria'da bir..
    6. Göksel Gümüşdağ'dan Özhan Canaydın..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize..
    8. Aşık Veysel türküleri ile anıldı
    9. Malatya’da zeminler bakıma alındı
    10. Memleket hasreti ahşap ustası yaptı
    11. Tiroid bezi hastalıkları nelerdir?
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti..
    13. Akhisar’da uyuşturucu operasyonu
    14. Başkan Ataç deneyimli vatandaşlar ile..
    15. Bozyazı’da yaşlılar unutulmadı
    16. Atakum’un enerjisi artacak
    17. Tezgahlar istavrite kaldı
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti..
    19. Yahyalı’da Cumhur İttifakı Coşkusu
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçimi..
    21. TBMM Başkanı'ndan Trump’a ilginç..
    22. Manavgat’ta zincirleme kaza
    23. Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı'ndan..
    24. En beğendiği Türk futbolcu Mesut Özil!..
    25. Viranşehir’de doğalgaz sevinci
    26. Selimiye’de eller semaya ‘şehitler’..
    27. Başkan Yazgı nevruz kutlamasına katıldı
    28. GAÜN Hastanesinde yangın tatbikatı
    29. Antalya’nın Yağlı Pehlivan Güreş..
    30. Genç: “Ortahisar engelsiz hale gelecek”
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde