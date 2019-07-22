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Yahyalı’da çöken turizm yolu yeniden yapılıyor

Yahyalı Belediyesi, geçtiğimiz günlerde sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde çökmeler yaşanan Aladağlar Turizm yolunda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:48
Yahyalı’da çöken turizm yolu yeniden yapılıyor

Yahyalı Belediyesi, geçtiğimiz günlerde sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde çökmeler yaşanan Aladağlar Turizm yolunda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.


Bölgenin önemli Yayla Turizm merkezleri arasında yer alan Aladağlar’ da, yaylalar arasındaki ulaşımı sağlayan yolun Su Çatı mevkiinde başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yolu en kısa zamanda eski haline getirmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.


Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Öztürk “ Hem yayla turizmi hem de çinko madeni nakliyesi yapılan yolumuzda, yoğun yağış sonrası meydana heyelan ve sel nedeniyle çökmeler oldu. Bugün İlçe Kaymakamlığımız, S.S. Taşıyıcılar Kooperatifimiz, maden sahiplerimiz ve belediye olarak birlikte bölgede incelemelerde ve değerlendirmelerde bulunduk. Karşımıza, inşaat maliyeti yüksek olan bir çalışma çıktı. İnşallah en kısa zamanda gerekli çalışmaları yaparak, buranın sıkıntısını gidereceğiz. Meydana gelen sel felaketinden sonra yolun eski haline gelmesi için yoğun mesai harcayan ekibime teşekkür etmek istiyorum. Şuana kadar yapılan çalışmalar neticesinde sıkıntının bir kısmı giderilmiş oldu. Bundan sonraki çalışmalar, inşaat maliyeti yüksek çalışmalar olacak. Yahyalı, coğrafi bakımdan dağlık bir bölge. Zaman zaman Kapuzbaşı’nda, zaman zaman Aladağlar’ da, zaman zaman ise ilçe merkezimizde sel felaketi yaşayabiliyoruz. Ama taşkınlar gelmeden önce gerekli tedbirleri almakta bizim görevimiz, Devlet Su İşlerinin görevi. Bu manada biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. En kısa zamanda buradaki heyelan tehlikesini gidereceğiz. “ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:48
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