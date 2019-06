Yahyalı’da Bayramlaşma

Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde Ramazan Bayramı münasebeti ile bayramlaşma töreni düzenlendi.

Yahyalı Belediyesi bahçesinde yapılan bayramlaşma törenine, Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Ordu’nun Aybastı İlçesi Kaymakam Vekili Hayrettin Güzel, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Selahattin Topal, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Göriş, siyasi parti başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bir Ramazan Bayramı’nda daha birlikte bayramlaşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “ Öncelikle bayramımız mübarek olsun. En kötü günümüz böyle olsun. Bayramlarda bir araya gelmenin bir takım özellikleri ve güzellikleri var. Uzun süre birbirini göremeyen dostlar, birbirini görme imkânı buluyor. Bayramlar kardeş olmanın, birlikte olmanın, diri olmanın, iri olmanın en güzel vesilesi diye düşünüyorum. Bugün belediyemizin bahçesine bayramlaşıyoruz. Yahyalı’nın her tarafı birbirinden güzel. Nereye gidersek gidelim her noktası bir cennet. Bu ilçe güzel insanların, güzel tabiatın olduğu bir yer. Yahyalı,en güzel ilçelerden birisi. Doğasıyla, iklimiyle, her yönüyle biz Yahyalı’mıza cennet gözüyle bakıyoruz. Bu güzel yerde hizmet etmek çok güzel. Her birimiz farklı farklı kurumlarda görev yapıyoruz ama her birimizin insanlara hizmet etmekten başka bir gayesi yok. Allah hepimize nice nice bayramlara ulaştırsın.” ifadelerini kullandı.

Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise konuşmasında “ Bayram, kardeşliğin zirveye ulaştığı bir gün. Küskünlüğün ve kırgınlığın geride bırakıldığı bir gün. Bayramda mahzun kalmış, kenar da köşede unutulmuş insanların ziyaret edilmesi gerekiyor. Bu vesile ile bayram gerçek anlamda idrak edilmiş olacak. Gurbette olan insanların her fırsatta gelmek isteyeceği bir ilçe Yahyalı. Dünya’nın Cenneti diyebileceğimiz bir yer burası. Çok müthiş doğa güzellikleri olan, suyun ve yeşil bir arada olduğu ve bunu da insanla taçlandırabildiği bir memleket Yahyalı. Dolayısıyla size Cennette yaşanmış bir gün tadında bayram diliyorum. Allah, hep birlikte nice bayramlara sağlıkla ve huzurla erişmeyi nasip etsin.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından bayramlaşma töreni gerçekleşti. Bayramlaşmaya katılanlar daha sonra kendileri için hazırlanan ikram stantlarında yemeklerini yediler.