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Yahyalı- Kayseri yolu 30 kilometre azalacak

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yapımı devam eden Yahyalı-Kayseri yolunun tamamlanmasıyla merkeze olan uzaklığın 30 kilometre azalacağını söyledi.

01 Eylül 2019 Pazar 10:27
Yahyalı- Kayseri yolu 30 kilometre azalacak

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yapımı devam eden Yahyalı-Kayseri yolunun tamamlanmasıyla merkeze olan uzaklığın 30 kilometre azalacağını söyledi.


Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İHA’ya yaptığı açıklamada belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. 2019 yılında ‘41 kere maşallah’ sloganı ile planladıkları 41 proje hakkında konuşan Esat Öztürk, “Yahyalı belediyemiz yürümeden koşmaya devam ediyor, koşmamız da lazım doğrusu. Her zaman ilçeler arasında ki makası daraltmanın ancak koşmakla olabileceğini söylüyorum. İnsanlarımıza ’41 kere maşallah’ adlı projemizi hayata geçirmek için 5 yılın çok kısa sürede geçeceğini iyi biliyorum. Dolayısıyla hızlı hareket etmek durumundayız. Şuanda doğalgazdan bozulan yollarımız ve mahallelerimiz var. Gerek kilit parke gerekse asfaltlama çalışmalarımız hızla devam ediyor. 2019 yılında Yaklaşık 3 bin ton yama asfalt ve 50 bin metre kare de kilitli parke çalışmamız oldu. Yahyalı’dan yola çıkan vatandaşlarımız 40 dakikada Kayseri’de bulunan Kartal kavşağına ulaşmış olacaklar tabi dört gözle bekliyoruz. Bu yıl zannediyorum ki 7 kilometrelik bir kısmını tamamlayacaklar zaman zaman müteahhidimiz ile de görüşüyoruz. Yolumuz tamamlandıktan sonra inşallah 40 dakika da Kayseri’ye ulaşma imkanımız olacak. Yeşilhisar ve İncesu üzerinde ki 110 kilometrelik yolumuz 80 kilometreye düşecek. Böylece Kayseri ve Yahyalı arası biraz daha yakınlaşmış olacak” dedi.


Kayseri Üniversitesine bağlı Yahyalı Meslek Yüksek Okulu’nun 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 20 öğrenciye eğitim vereceğini söyleyen Başkan Öztürk, Meslek Yüksek Okulu’nun etrafında ki çevre düzenlemesinin de devam ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü;


“2019-2020 eğitim öğretim yılında YÖK’ün yaklaşık olarak vermiş olduğu 30 tane öğrenci kontenjanı ayrıldı. Ama tercih eden öğrencilerin sayısı aldığımız rakamlara göre şu anda 12 tane müracaatın olduğu yönünde. Ek kontenjan ile beraber 20 tane öğrencimize inşallah bu yıl eğitim ve öğretim vereceğiz. Şuan da Belediye olarak Meslek Yüksek Okulu’muzun çevre düzenlemesini yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda tamamladıktan sonra eğitim ve öğretime hazır olacağız.”

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 10:27
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