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Yahyalı Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Yahyalı Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:38
Yahyalı Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Yahyalı Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı. Mecliste, birisi ek olmak üzere dört gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.


Toplantıda, Yahyalıspor Kulübüne aynı ve nakdi yardım yapılması gündem maddesinin görüşülmesi sırasında meclis üyelerine konuşan Başkan Esat Öztürk; “ Ben Yahyalıspor’u tebrik etmek istiyorum. Geçen sene Süper Amatör Lig’de şampiyon olarak, Bölgesel Amatör Lige yükseldiler. Bu ilçemiz açısında sevindirici ve onur verici bir başarı oldu. Bize bu başarıyı yaşatan kulüp yöneticilerimize, teknik heyetimize, sporcularımıza, belediyemize ve iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Yahyalı insanı olarak, sporu da futbolu da seviyoruz. Zaman zaman belediyemizi temsilen gittiğimiz maçlarda takımımıza ciddi manada seyirci desteğinin olduğunu görüyorum. Yahyalıspor ’un bizden ayni ve nakdi yardım talepleri var. Biz elimizden geldiği kadar amatör spor kulüplerini destekliyoruz. Bu yardımları sadece Yahyalıspor’ a değil Rafting, Ragbi, Karate ve diğer branşlarda faaliyet gösteren kulüplerimize de yapıyoruz. Kulüplerimize yardım konusunda verdiği destekten dolayı meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Yahyalıspor futbol takımımıza 2019-2020 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de başarılar diliyorum.” dedi. Konuşmasında Yahyalı’da sportif anlamda önemli başarılar alındığını belirten Başkan Öztürk; “ Ali Elmacı Ortaokulu Kız Takımı Softball Türkiye Şampiyonası’nda birinci oldu. U 19 Rafting Takımımız, Türkiye üçüncüsü oldu. Ve bir başarımızda Kayserispor altyapı seçmenlerinde yaşandı. Seçmelere katılan 8 öğrencimizden 7’si altyapıya seçildi. Bundan 5 yıl önce Yahyalı Belediyesi olarak başlattığımız Yaz Spor Okullarında futbola verdiğimiz maddi ve manevi destek, bugün meyvelerini vermeye başladı. Bu manada Kayserispor’daki teknik heyet ve yöneticilerde bizlere teşekkürlerini ilettiler. Yahyalı, yetiştirdiği sporcularla adeta bir akademi oldu. Bu hepimizin gururudur.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:38
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