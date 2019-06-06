0553 313 94 23

Yahya Üstün kimdir? Yahya Üstün ne kadar maaş alıyor? THY Kaynak Holding kayyum

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün başta Kaynak Holding olmak üzere 40 kayyım şirkete yönetim kurulu üyesi olduğu iddiaları ile gündeme gelmesinden sonra Yahya Üstün’ün kim olduğu merak edilmeye başladı. Peki Yahya Üstün kimdir? Yahya Üstün nereli ve kaç yaşında? Yahya Üstün ne kada maaş alıyor?

06 Haziran 2019 Perşembe 11:19
Yahya Üstün kimdir? Yahya Üstün ne kadar maaş alıyor? THY Kaynak Holding kayyum

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün 40 kayyım şirkete yönetim kurulu üyesi olduğu iddiaları ile gündeme gelmesinden sonra Yahya Üstün’ün kim olduğu merak edilmeye başladı. Peki Yahya Üstün kimdir? Yahya Üstün nereli ve kaç yaşında? Yahya Üstün ne kada maaş alıyor?

Türk Hava Yoları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstü, “TMSF tarafından atandığım Kaynak Holding ve alt şirketlerindeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevim için toplam 7000 TL maaş almaktayım” dedi.

Yahya Üstün kimdir?

1985 yılında İstanbul’da doğan Yahya Üstün, yükseköğrenimini 2011 yılında Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel iletişim Tasarımı Bölümünde tamamladı.Üniversite eğitimiyle eş zamanlı olarak giriş yaptığı medya sektöründe çeşitli pozisyonlarda görev alan Üstün, 2012 yılında ATV’nin Londra Temsilciliğine atandı. Bir yıl süresince buradaki görevini ifa etmenin yanı sıra, Londra’da medya ve iletişim alanında faaliyet gösteren önemli uluslararası kuruluşlarda çeşitli akademik programlara katıldı. 2014 ve 2016 yılları arasında, ATV Avrupa’nın Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürdü. 2016 yılı Ocak ayı itibariyle Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği görevini icra etmektedir. Aynı zamanda, çok sayıda spor kulübü ve federasyonda yönetim kurulu üyeliği pozisyonunda görev alan Yahya Üstün, iyi düzeyde İngilizce ve temel seviyede Arapça bilmektedir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 11:19
  1. İstanbul
  2. Yahya Üstün kimdir?
  3. Yahya Üstün ne kadar maaş alıyor?
  4. THY Kaynak Holding kayyum
  5. yahya üstün kaynak Holding

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş’ta bayramlaşma yapıldı
    1. Beşiktaş’ta bayramlaşma yapıldı
    2. Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni..
    3. Başkan Tütüncü’den Ramazan’da yaşlı..
    4. Keçiören’de belediye temizlik aracı..
    5. Sahilde üzücü görüntüye şemsiyeli..
    6. Rakamlar açıklandı! Elektronik..
    7. Arkadaşları fark etti, son anda..
    8. Alev alev yanan fabrikada söndürme..
    9. Domates ihracatından 603 milyon..
    10. Dolar da tatile çıktı
    11. Jandarmadan gece gündüz bayram denetimi
    12. Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar uyarısı
    13. İş kurmak isteyen ‘mahkumlar’ı..
    14. Özel okul ücretleri son dakika 2019 -..
    15. Endonezya 17 kayıp mürettebatı arıyor
    16. Konak’ın parkları yenileniyor
    17. Fenerbahçe Kulübünde bayramlaşma
    18. Dondurmayı mutlaka su ile tüketin
    19. Trump’tan Çin’e gümrük tarifelerini..
    20. GRAFİKLİ - Emre Belözoğlu A Milli..
    21. Karşıyaka’dan 9 farklı branşta spor..
    22. Gürcistan'da helikopter düştü: 3 ölü
    23. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!..
    24. Otomobil refüje çarptı! 3 kişi yaralı
    25. E. Yeni Malatyaspor’da Hamza Hamzaoğlu..
    26. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Van Gölü..
    27. Instagram internet paketinizi..
    28. Antalya’nın saklı cennetleri doğa..
    29. Şile'de çardak çöktü! Vatandaşlar göle..
    30. Çankaya Şirindere Vadisi’nde 30 ton..
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi