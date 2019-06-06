Yahya Üstün kimdir? Yahya Üstün ne kadar maaş alıyor? THY Kaynak Holding kayyum

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün 40 kayyım şirkete yönetim kurulu üyesi olduğu iddiaları ile gündeme gelmesinden sonra Yahya Üstün’ün kim olduğu merak edilmeye başladı. Peki Yahya Üstün kimdir? Yahya Üstün nereli ve kaç yaşında? Yahya Üstün ne kada maaş alıyor?

Türk Hava Yoları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstü, “TMSF tarafından atandığım Kaynak Holding ve alt şirketlerindeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevim için toplam 7000 TL maaş almaktayım” dedi.

Yahya Üstün kimdir?

1985 yılında İstanbul’da doğan Yahya Üstün, yükseköğrenimini 2011 yılında Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel iletişim Tasarımı Bölümünde tamamladı.Üniversite eğitimiyle eş zamanlı olarak giriş yaptığı medya sektöründe çeşitli pozisyonlarda görev alan Üstün, 2012 yılında ATV’nin Londra Temsilciliğine atandı. Bir yıl süresince buradaki görevini ifa etmenin yanı sıra, Londra’da medya ve iletişim alanında faaliyet gösteren önemli uluslararası kuruluşlarda çeşitli akademik programlara katıldı. 2014 ve 2016 yılları arasında, ATV Avrupa’nın Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürdü. 2016 yılı Ocak ayı itibariyle Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği görevini icra etmektedir. Aynı zamanda, çok sayıda spor kulübü ve federasyonda yönetim kurulu üyeliği pozisyonunda görev alan Yahya Üstün, iyi düzeyde İngilizce ve temel seviyede Arapça bilmektedir.