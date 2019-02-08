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Yahya Çavuş Camisi ibadete açıldı

Büyükçekmece Belediye Bakanı Hasan Akün:- "Çanakkale destanının yüzüncü yılı anısına iki tane cami yaptırdık. Bu cami de Yahya Çavuş Camisi, ölümsüz kahramanın ismini taşıyor

08 Şubat 2019 Cuma 16:23
Yahya Çavuş Camisi ibadete açıldı

İSTANBUL (AA) - Çanakkale Savaşı'nın önemli kahramanlarından biri olan Ezineli Yahya Çavuş'un adının verildiği, Yahya Çavuş Camisi ibadete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Savaşı'nda, Ertuğrul Koyu çıkarmasında 67 askeriyle, 3 bin kişilik İngiliz kuvvetlerinin karaya çıkışını geciktiren Ezineli Yahya Çavuş'un adı, Yahya Çavuş Camisi'nde yaşatılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükçekmece Belediye Başkan Dr. Hasan Akgün, Çanakkale destanının önemli iki kahramanı olan Seyit Onbaşı ve Ezineli Yahya Çavuş'un isimlerinin Büyükçekmece'de yaşatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çanakkale destanının yüzüncü yılı anısına iki tane cami yaptırdık. Bir tanesi adı Seyit Onbaşı Camisi, o muhteşem kahramanın ismini taşıyor. Bu cami de Yahya Çavuş Camisi, bu da bu ölümsüz kahramanın ismini taşıyor. Bu iki şahsiyet Çanakkale destanının en büyük simgeleridir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun temelinin atıldığı Çanakkale destanı yüzüncü yılına armağan olmak üzere yapmış olduğumuz bu camilerin tam ikisinin ortasına Çanakkale destanını simgeleyen Çanakkale Abidesinin heykelini koymuştuk. Üçü birbirini tamamlayan bir projedir. Çanakkale'nin bu muhteşem simgeleri, iki cami üzerinde yaşayacaktır. İslam alemine ve şehrimize hayırlı olsun. Bunlar, güzel cuma gününe çok yakıştı."

Yahya Çavuş'un torunu ve Kıbrıs gazisi Mustafa Canbaz ise "Başkanımız sağolsun, Allah ondan razı olsun. Çok memnun olduk. Kıbrıs gazisiyim, dedemize şehitlik, bize de gazilik nasip oldu. Çok gururlandım. Dedemiz zamanında çok büyük fedakarlıklar yaptı." ifadelerini kullandı.

Yahya Çavuş Camisi, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından gerçekleştirilen kurdele kesme merasiminden sonra ibadete açıldı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 16:23
  1. Çanakkale
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