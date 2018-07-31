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İşgalci Yahudilere bıçakla saldıran Mücahidin son mesajı: Utanmıyor musunuz?

Geçtiğimiz gün Kudüs'te Yahudi yerleşimcilere bıçaklı saldırı gerçekleştiren Tarık Yusuf'un son mesajı ortaya çıktı.

31 Temmuz 2018 Salı 11:46
İşgalci Yahudilere bıçakla saldıran Mücahidin son mesajı: Utanmıyor musunuz?

Kudüs'te geçtiğimiz gün bıçaklı saldırı gerçekleştirilmiş, bir Yahudi yerleşimci öldürülürken ikisi yaralanmıştı. Saldırıyı 17 yaşındaki Filistinli Muhammed Tarık Yusuf adlı Filistinli gerçekleştirmişti.

Doğu Kudüs'teki Geva Binyamin (Adam) Yahudi yerleşim biriminde bıçaklı saldırı gerçekleştiren Filistinli genç vurularak öldürülmüştü.

Yusuf'un saldırıyı gerçekleştirmeden birkaç saat önce sosyal medyada yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Mepanews'te yer alan habere göre; Yusuf'un paylaşımında şu ifadelerin yer aldığı öğrenildi:

"Filistin halkının uğradığı tehcir, öldürülme ve mülklerine el konulması gibi zulümlerin devam etmesine rağmen silah sahiplerinin de içinde olduğu bir kesim oturup bu zulmü sadece izlemekle yetiniyor. Bu kişiler haddi zatında haindirler.

Ey silah sahipleri! Ve ey kurşun sahipleri! Unutmayın ki sizin burada cesedine kurşun atacağınız düşmanlarınız bulunmakta. Kurşunlarınızı halkınıza karşı harcamayın.

Hatırlayın ki Gazze'deki çocuklar, kadınlar ve erkekler topraklarını savunmak ve seslerini yükseltmek büyük acılar çekiyorlar.

Ey yiğitler! Bütün şeref ve onur, halkını savunan ve toprağını koruyan kişilerindir ki vatan onların büyüklüğünü saygı ile yad eder.

Yıkılın ey korkaklar! Vatanına ihanet eden ve toprağını satanlar şehitlerin kanlarında boğulsun!

Gazze ve Kudüs'te direnen halkımızdan utanmıyor musunuz? Direniş için siz neler yaptınız? Siz sadece direnişi susturmaya çalışıyorsunuz!

Artık bilinçlenmenizin vakti geldi! Artık büyük bir devrimin vakti geldi! Ayaklanın!  Pranga ve çadırlar dışında birşey kaybetmeyeceksiniz! Ey İzzetli insanlar vatanınızın sınırlarını kanlarınız ile  belirleyin! Gazze'deki Müslümanların tekrar izzetli günlere geri dönmesi ve halkımızın Yahudi zulmünden kurtulması için ayaklanmanın  vakti gelmedi mi? Allah'ım Aksa ve mazlumlara yönelik taksiratımızı affet!"

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 11:46
  1. Geva Binyamin
  2. Doğu Kudüs
  3. Muhammed Tarık Yusuf
  4. Yahudi yerleşimciler
  5. israil işgalcileri

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