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Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisi eşliğindeki 112 fanatik Yahudi ile çok sayıda turistin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 13:10
Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs yaptığı yazılı açıklamada, 112 fanatik Yahudi ile çok sayıda yabancı turistin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdiğini belirtti.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları da fanatik Yahudiler arasında Mescid-i Aksa karşıtlığıyla bilinen radikal Haham Moşe David'in de bulunduğunu söyledi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 13:10
  1. Mescid-i Aksa
  2. Yahudiler
  3. israil

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş15 sa önce
    sapıtmış pislik yahudiler.
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