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Yahudilerden 'füze' isyanı! İsrail'i protesto ettiler

Yüzlerce Yahudi, füze saldırılarına karşı İsrail'in güvenlik zafiyetine tepki olarak, Gazze sınırına yakın bölgelerde protesto gösterileri düzenledi.

15 Kasım 2018 Perşembe 07:28
Yahudilerden 'füze' isyanı! İsrail'i protesto ettiler

İsrail Kanal 10 televizyonunun haberine göre, yüzlerce kişi ülkedeki güvenlik zafiyetine tepki olarak akşam saatlerinde Gazze'ye yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim birimlerinde düzenledikleri gösterileri sürdürdü.

Lastik yakıp, yolları kapattılar

Haberde, göstericilerin caddelerde araç lastikleri yaktığı ve bazı yolları trafiğe kapattığı belirtildi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 07:28
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