Yahudiler İsrail'i protesto etti!

Bir grup Yahudi aktivist, ''Birthright İsrail'' in kuruluşunun 18. yıl dönümü için Manhattan'da düzenlediği gala öncesi İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'deki ''Toprak Günü'' yürüyüşleri sırasında Filistinlilere yönelik şiddet olaylarını protesto etti.

Protestocular, İsrail'i ziyaret eden genç Yahudilere ücretsiz uçak bileti de sunan ''Birthright İsrail'' in galasının davetlilerine, üzerinde ''Filistinlilerin dönüş hakkı'' yazılı sembolik uçak biletleri uzattı. Biletleri almak istemeyen katılımcılar da göstericilere tepki gösterdi.