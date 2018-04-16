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Yahudiler İsrail'i protesto etti!

ABD ve dünyanın birçok yerindeki genç Yahudiler için İsrail'e ücretsiz gezi düzenleyen ''Birthright İsrail'' kuruluşu (İsrail Doğum Hakkı) New York'ta protesto edildi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 07:13
Yahudiler İsrail'i protesto etti!

Bir grup Yahudi aktivist, ''Birthright İsrail'' in kuruluşunun 18. yıl dönümü için Manhattan'da düzenlediği gala öncesi İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'deki  ''Toprak Günü'' yürüyüşleri sırasında Filistinlilere yönelik şiddet olaylarını protesto etti. 

Protestocular,  İsrail'i ziyaret eden genç Yahudilere ücretsiz uçak bileti de sunan  ''Birthright İsrail'' in galasının davetlilerine, üzerinde ''Filistinlilerin dönüş hakkı'' yazılı sembolik uçak biletleri uzattı.  Biletleri almak istemeyen katılımcılar da göstericilere tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 07:13
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