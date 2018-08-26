0553 313 94 23

Yahudi yerleşmecilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İşgalci İsrail askerlerinin korumasında bir grup Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

26 Ağustos 2018 Pazar 13:16
Yahudi yerleşmecilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail askerlerinin korumasında bir grup Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail koruması altındaki 101 Yahudi yerleşimcinin Megaribe Kapısı'ndan Aksa'ya girdiğini" belirtti.

Dibs, sabah saatlerinde de polis korumasında 6 yerleşimcinin Aksa'ya girişine izin verildiğini söyleyerek, söz konusu kişilerin mescidin farklı yerlerini dolaşarak keşif yaptıklarını kaydetti.

İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor. 

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 13:16
  1. Mescid-i Aksa
  2. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tehlikeli mesai kameralara böyle yansıdı
    1. Tehlikeli mesai kameralara böyle yansıdı
    2. DGS havacılık ve uzay mühendisliği..
    3. Kayseri'de korkunç kaza! Aynı aileden..
    4. "Bir gün büyük İslam Devleti kurulacak!"
    5. Fenerbahçe'de Cocu depremi! 'Hemen..
    6. Bakan Albayrak'tan Malazgirt Zaferi..
    7. Profesörden Ebubekir Sofuoğlu’ndan..
    8. Mustafa Varank'tan uçakta sürpriz..
    9. DGS halkla ilişkiler ve reklamcılık..
    10. Kask kullanan sürücü kurtuldu, kasksız..
    11. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten..
    12. Ekmek kuyruğunda silahlı kavga:..
    13. Yahudi yerleşmecilerden Mescid-i..
    14. Faciaya davetiye çıkardılar! Küçük..
    15. Reklâmlar çocukları alışveriş çılgını..
    16. Fenerbahçe Bruno Varela ile anlaştı mı?
    17. İBB Beyaz Masa'dan CHP'li Mahmut..
    18. Kazdığı kuyuya düştü
    19. Kevin Trapp Fenerbahçe'ye mi transfer..
    20. Bu kadarına pes! Fotoğraf için küçük..
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Duterte'den ABD'nin F16 teklifine ret! "İşe yaramazlar"
    Duterte'den ABD'nin F16 teklifine ret! "İşe yaramazlar"