0553 313 94 23

Yahudi yerleşimcinin şehit ettiği Filistinli çiftçi toprağa verildi

27 Ocak 2019 Pazar 14:12
Yahudi yerleşimcinin şehit ettiği Filistinli çiftçi toprağa verildi

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da dün bir Yahudi yerleşimci tarafından vurularak şehit edilen Filistinli Hamdi Taleb Na'asan son yolculuğuna uğurlandı.

Yahudi yerleşimcilerin Ramallah yakınlarındaki El-Muğir beldesine düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle vurulan 38 yaşındaki Na'asan için beldede cenaze töreni düzenlendi.

Yüzlerce kişinin katıldığı törende İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını kınayan sloganlar atıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Filistinlinin naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.

Çiftçilik yapan Na'asan arkasında 4 yetim bıraktı.

- Yahudi yerleşimcilerin baskını

Dün bir grup Yahudi yerleşimci El-Muğir beldesine baskın düzenleyerek, köy sakinlerinin üzerine gerçek mermiyle ateş açmıştı. Bunun ardından bölgeye gelen İsrail askerleri de Yahudi yerleşimcileri önlemek yerine baskına tepki gösteren Filistinlilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı gerçek mermiyle vurulan 4 çocuk babası Hamdi Taleb Na'asan'ın şehit olduğunu ve 20 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada 38 yaşındaki Na'asan'ın bir Yahudi yerleşimcinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini belirtilmişti. Na'asan'ı şehit eden saldırgan şu ana kadar bulunup gözaltına alınmış değil.

Cuma günü de Ramallah yakınındaki Silvad beldesinde 16 yaşındaki Filistinli Eymen Osman Ahmed, taş attığı gerekçesiyle İsrail askerleri tarafından vurularak şehit edilmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 14:12
  1. Batı Şeria
  2. Filistin
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muğla'da nişanlı çiftin selde ölmesi
    1. Muğla'da nişanlı çiftin selde ölmesi
    2. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde..
    3. Spot piyasada elektrik fiyatları
    4. Siyasi partilerin, 31 Mart'ta..
    5. Skubic ve Milosevic 3 yıl daha..
    6. İYİ Partililerin oy pusulasındaki yeri..
    7. Djokovic "klasik final"de zorlanmadı
    8. Kestiği ağaç sonunu getirdi
    9. ABD'nin oyununa gelen Venezuela..
    10. Bakan Soylu, 'Cumhuriyet tarihinin..
    11. Yahudi yerleşimcinin şehit ettiği..
    12. YSK Başkanı Güven: "Bugün itibarıyla..
    13. Partilerin oy pusulasındaki yerleri..
    14. Gaziantepspor maça çıkmadı
    15. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    16. "Bunun arkasında PKK'nın olduğunu..
    17. Yer: İzmir... Tekne mürettebatı fark..
    18. Batı Şeria'da İsrail şiddeti devam..
    19. Barzani'den Türk üssüne saldırı..
    20. Gören inanamıyor! Kanı hariç her yeri..
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı