0553 313 94 23

Yahudi yerleşimcilerin ırkçı saldırıları sürüyor!

İşgal altında bulunan Batı Şeria'da, Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait ev ve araçlara zarar vermeye devam ediyor.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 21:27
Yahudi yerleşimcilerin ırkçı saldırıları sürüyor!

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait çok sayıda aracı tahrip ettiği ve bazı evlerin duvarlarına ırkçı ifadeler yazdığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Sincil Belde Belediye Başkanı Mutez Tavafşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Sincil beldesine baskın düzenlediğini ve Filistinlilerin mülklerine zarar verdiğini söyledi.

Tavafşa, Yahudi yerleşimcilerin bölge sakinlerine ait 13 aracın lastiklerini patlattığını ve evlerin duvarlarına İbranice ırkçı ifadeler yazdığını ifade etti.

Yahudi yerleşimciler geçen hafta da işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İseviyye beldesine baskın düzenlemiş, Filistinlilerin mülklerine zarar vermiş ve duvarlara ırkçı ifadeler yazmışlardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme” isimli radikal Yahudi örgüt, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 21:27
  1. İsrail
  2. Filistin
  3. Batı Şeria

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Katil Arılar' filmi gerçek oldu! Evinin bahçesinde arılar saldırdı!
    1. 'Katil Arılar' filmi gerçek oldu!..
    2. Ankara'da şarbon alarmı! Bölge..
    3. Dünya yıldızlarını getiren başkan..
    4. Askerler arasındaki gerginlik sınır..
    5. Filistinli Dini İşler Bakanı Şeyh..
    6. İranlı bakandan açıklama: ABD o güce..
    7. ABD’den Kuzey Kore diplomasisi
    8. Facebook o ülkedeki hesapları kaldırdı!
    9. Hulusi Akar, James Mattis ile görüştü
    10. Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı
    11. Merkel ve Trump'tan kritik görüşme!
    12. Yahudi yerleşimcilerin ırkçı..
    13. DEAŞ hakkında şok iddia! Çocukları ve..
    14. Galatasaray'a kötü haber!
    15. Silivri'de korkutan yangın!
    16. Aile faciasında karar verildi! 5..
    17. Bir ton Maraş dondurmasını ücretsiz..
    18. Bakan Akar'dan terörle mücadele..
    19. Bu besinler kansızlığa iyi geliyor
    20. Suriye'de sıcak gelişme: Esed ordusu..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Firari FETÖ'cü Uslu'dan küstah tehdit!
    Firari FETÖ'cü Uslu'dan küstah tehdit!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar