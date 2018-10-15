Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İşgal polisinin ve özel kuvvetlerin yoğun güvenlik önlemleri altında onlarca Yahudi yerleşimci bu sabah (14 Ekim Pazar) Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

İslami Vakıflar Dairesi’nden bir kaynak, işgal polisinin onlarca Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa’ya girmesine ve avlusunda dolaşıp ayin yapmasına izin verdiğini söyledi.

Quds Press Haber Ajansı’nın edindiği bilgiye göre, 46 Yahudi yerleşimci ve 13 Yahudi rehber bu sabah El-Mağaribe Kapısı’ndan Mescid-i Aksa’ya girdi.

Kaynaklar, baskın boyunca Yahudi yerleşimcilerin güvenliğinin işgal polisi ve tepeden tırnağa silahlı özel kuvvetler askerleri tarafından sağlandığını bildirdi.

Sayılarının artması bekleniyor

Öğleden sonra baskın düzenleyeceklerle birlikte bugün Mescid-i Aksa’ya giren Yahudi yerleşimci sayısının artmasının beklendiği kaydedildi.

Mescid-i Aksa'yı Yahudiler ve Müslümanlar arasında zaman ve mekan bakımından ikiye bölme planları yapan işgal yönetimi, oldubitti yaparak bu planlarını hayata geçirebileceği zemini hazırlamaları için Yahudi yerleşimcileri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeye teşvik ediyor.

İşgal güçlerinin himayesinde Mescid-i Aksa'ya giren Yahudi yerleşimciler, bir süre avluda dolaştıktan sonra Es-Silsile Kapısı'ndan çıkıyor.

İşgal polisi Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine öğleden önce ve sonra olmak üzere iki ayrı zaman diliminde izin verirken, Yahudi yerleşimciler baskınlar için daha çok cemaatin az olduğu sabah saatlerini tercih ediyor.