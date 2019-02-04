Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'daki camiye çirkin saldırı

KUDÜS (AA) - Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da bir caminin duvarına İbranice ırkçı sloganlar yazdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, sayıları belirlenemeyen bir grup Yahudi yerleşimci Ramallah'ın Dir Debvan beldesine baskın düzenleyerek beldedeki caminin duvarına İbranice ırkçı sloganlar yazarak "Davud Yıldızı" çizdi.

Belde sakinleri tarafından saldırıya uğrayan cami içerisine atılmış tanımlanamayan bir cisim bulduğu, Yahudi yerleşimcilerin söz konusu cisimle camiyi ateşe verme girişiminde bulunduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme” isimli radikal Yahudi örgüt, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.



İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.



Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.



