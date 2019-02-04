0553 313 94 23

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'daki camiye çirkin saldırı

04 Şubat 2019 Pazartesi 13:02
Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'daki camiye çirkin saldırı

KUDÜS (AA) - Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da bir caminin duvarına İbranice ırkçı sloganlar yazdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, sayıları belirlenemeyen bir grup Yahudi yerleşimci Ramallah'ın Dir Debvan beldesine baskın düzenleyerek beldedeki caminin duvarına İbranice ırkçı sloganlar yazarak "Davud Yıldızı" çizdi.

Belde sakinleri tarafından saldırıya uğrayan cami içerisine atılmış tanımlanamayan bir cisim bulduğu, Yahudi yerleşimcilerin söz konusu cisimle camiyi ateşe verme girişiminde bulunduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme” isimli radikal Yahudi örgüt, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 13:02
  1. Filistin
  2. Yahudi yerleşimciler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ambulans helikopter kalçası kırılan hasta için havalandı
    1. Ambulans helikopter kalçası kırılan..
    2. Adabı muaşeret
    3. Soner Yalçın, Îran’a Bağışladı Sancağı
    4. 2019 ASDEP personel alımı ne zaman..
    5. Ey ABD senin kulağına küpe olsun
    6. Ocak ayı dış ticaret rakamları..
    7. Boyner'den Sevgililer Günü için..
    8. Bakan Kasapoğlu, Riccardo Fraccari'yi..
    9. Vali Ayhan kapılarını Akit’e açtı!..
    10. 2019 KPSS lisans sınavı ne zaman? 2019..
    11. Sur'da teröristlerin tahrip ettiği..
    12. 2019 ehliyet sınavı ne zaman? Ehliyet..
    13. Aday olamayınca pisliklerini ortaya..
    14. Türkiye-ABD Uzay, Havacılık ve Savunma..
    15. Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı!
    16. 20 bin sözleşmeli öğretmen tercih..
    17. "Birlikte hareket edeceğiz,..
    18. Mali'de Türkiye Eğitim Fuarı düzenlendi
    19. ASELSAN'dan 110 milyon TL'lik sözleşme!
    20. Ticaret Bakanlığı ocak ayı veri bülteni
    AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!
    AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor