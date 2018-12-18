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Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da "ırkçı saldırı"

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'nın kuzeyinde cami ve evlerin duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazdı, arabaların lastiklerini patlattı

18 Aralık 2018 Salı 09:20
Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da "ırkçı saldırı"

BATI ŞERİA (AA) - Yahudi yerleşimci grup, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilerin oturduğu bir bölgeye baskın düzenledi. Cami ve evlere zarar vererek araçların lastiklerini patlattı ve ırkçı sloganlar yazdı.

Bölgedeki görgü şahitlerine göre, Selfi iline bağlı Yasuf beldesini basan bir grup Yahudi yerleşimci Batı Şeria'nın kuzeyinde cami ve evlerin duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazdı, arabaların lastiklerini patlattı.

İşgal altındaki Filistin beldeleri bölgeye serpiştirilmiş Yahudi yerleşimciler tarafından sık sık saldırılara maruz kalıyor.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 09:20
  1. Batı Şeria
  2. Filistin
  3. ihlaller
  4. İsrail
  5. Yahudi yeleşimciler

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