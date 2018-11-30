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Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da "ırkçı saldırı”

Beytullahim'in El-Ceba köyüne baskın düzenleyen yerleşimciler, Filistinlilerin araçlarına zarar verdi, bir cami ve bazı evlerin duvarlarına İbranice ırkçı ifadeler yazdı

30 Kasım 2018 Cuma 11:35
Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da "ırkçı saldırı”

BEYTÜLLAHİM (AA) - Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da bir cami ve Filistinlilere ait bazı evlerin duvarlarına ırkçı ifadeler yazarak 4 aracı tahrip etti.

Filistin vatandaşı Hilal Meşaile, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin sabah erken saatlerde Beytullahim'in El-Ceba köyüne baskın düzenleyerek, El-Ayn Camisi ile Filistinlilere ait bazı evlerin duvarlarına ırkçı ifadeler yazdığını söyledi.

Meşaile, Yahudi yerleşimcilerin bölge sakinlerine ait 4 aracı da tahrip ederek lastiklerini patlattığını ve üzerine İbranice ırkçı sloganlar yazdığını aktardı.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme” isimli radikal Yahudi örgüt, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.



Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 11:35
  1. Filistinliler
  2. ırkçı saldırı
  3. Yahudi yerleşimciler

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