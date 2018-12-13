Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da Filistinlilerin mülklerine saldırı

NABLUS (AA) – Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 İsraillinin öldürüldüğü olayın ardından bölgede Filistinlilerin ev ve araçlarına saldırı düzenledi.



Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin Batı Şeria’nın kuzeyindeki Asire el-Kabliye beldesine baskın yaptığını söyledi.



Yahudi yerleşimcilerin beldede Filistinlilerin ev ve araçlarına zarar vermesi üzerine Filistinlilerin de saldırgan Yahudilere karşılık verdiğini belirten Daglas, olaylar üzerine İsrail askerlerinin Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ettiğini aktardı.



Öte yandan görgü tanıklarına göre, bir grup Yahudi yerleşimci de Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentinin güney girişini kapatarak Filistinlilerin araçlarına taşlarla saldırdı ve çok sayıda araca zarar verdi.



Yahudi yerleşimcilerin ayrıca, Nablus'un güneyindeki Huvvara-Yitzhar yolunu da Filistinlilerin araçlarına kapattığı kaydedildi.



- Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerginlik tırmanıyor



Son günlerde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilim giderek artıyor.



Bu sabah Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim yeri yakınında bir durakta bekleyenlerin üzerine ateş açılması sonucu 2 İsrailli öldü, 2 İsrailli de ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden kaçarken, İsrail güçleri Ramallah kentinin giriş ve çıkışları kapattı.



Öte yandan sabah erken saatlerde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir Filistinli, 2 İsrail polisini bıçakla yaraladı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Filistinli, İsrail güçleri tarafından vurularak şehit edildi.



Dün gece ise 9 Aralık'ta Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında düzenlenen ve 6 İsraillinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının sorumlusu olduğu iddia edilen Filistinli Salih Ömer Salih el-Bergusi, İsrail güçlerince Ramallah kenti yakınlarındaki Serda beldesindeki bir eve düzenlenen baskında öldürülmüştü.



Yine dün gece Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Asker isimli mülteci kampında çıkan çatışmada 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesinde 2 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan saldırının sorumlusu Eşref Nualve'nin öldürüldüğü belirtilmişti.