Yahudi yerleşimcilerden Abbas’ı öldürme çağrısı

NABLUS (AA) - Yahudi yerleşimciler gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria’da bazı noktalara astıkları pankartlarla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın öldürülmesi çağrısında bulundu.



Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Şeria’nın Nablus kenti çevresinde yaşayan Yahudi yerleşimcilerin Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın öldürülmesi çağrısı yaptığını söyledi.



Daglas, Nablus kenti çevresinde yer alan Yitzhar Yahudi yerleşim birimi sakinleri, Nablus çevresinde bulunan Yahudi yerleşim birimlerine giden yol ayrımlarına astıkları pankartlarda, Abbas’ın fotoğrafı üzerine “Terörü finanse edeni öldürün!” ifadelerinin yer aldığını kaydetti.



Söz konusu durumun tehlikeli bir gelişme olduğuna dikkati çeken Daglas, “Bu çok tehlikeli bir gelişmedir ve Filistin siyasi liderliğine yönelik açık bir saldırıdır. Yahudi yerleşimciler eskiden Filistinlilere saldırı çağrısı yapar, evlerine ve araçlarına zarar verirlerdi bugün ise doğrudan Filistin Devlet Başkanı’na saldırı çağrısı yapıyorlar.” dedi.



-FKÖ’den kınama



Öte yandan FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat ise yaptığı yazılı açıklamada, olayı kınayarak İsrail’in Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın hayatından sorumlu olduğunu söyledi.



Ureykat, Abbas’ın barışçıl çözüm yolunu tercih ettiğini belirttiği açıklamasında, “Başkan’ın öldürülmesi çağrıları, barışçıl çözümü benimseyen Başkan ve Filistin yönetimine açıkça bir suikast çağrısıdır.” dedi.



ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail rejiminin bölgeyi yeniden şiddet sarmalına çekme çabaları içinde olduğuna dikkati çeken Ureykat, “Bu çağrılar, iki devletli çözüm ilkesini yok etmeyi, Trump liderliğindeki ABD destekli işgal devletinin bölgeyi şiddet olaylarına çekmeyi hedefliyor.” ifadelerini kullandı.



Ureykat, söz konusu “tehdidi” ciddiye aldıklarını vurgulayarak, uluslararası toplumu Abbas’ı öldürme çağrılarını kınamaya davet etti.



İsrail güçlerinin son günlerde işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli kentlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda yaşanan artış ve şiddet olayları dikkat çekiyor.