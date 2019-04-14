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Yahudi yerleşimciler ve İsrail askerleri 5 Filistinliyi yaraladı

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir köye saldırmasının ardından bölgeye gelen İsrail askerleri köy sakinlerine plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti

14 Nisan 2019 Pazar 00:07
Yahudi yerleşimciler ve İsrail askerleri 5 Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri ile bir grup Yahudi yerleşimcinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir köye düzenledikleri saldırıda 5 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bir grup Yahudi yerleşimcinin Nablus kentine bağlı Urif köyüne baskın düzenleyerek köydeki evlere ve araçlara saldırması üzerine Filistinliler ile köye saldıran Yahudi yerleşimciler arasında arbede yaşandı.

Olayların büyümesinin ardından bölgeye gelen İsrail askerleri, Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüde, Yahudi yerleşimcilerin Filistinli bir ailenin evine taşla saldırması yer alıyor. Saldırıya uğrayan evin yakınındaki bir aracın camlarını da kıran Yahudi yerleşimciler, Filistinli bir anne ile çocuğunun bulunduğu araca da taş atıyor.

Araçtaki anne ve çocuğuna rağmen taşlı saldırılarına devam eden Yahudi yerleşimciler, çevredeki Filistinlilerin karşılık vermesi üzerine kaçarak bölgeden uzaklaşıyor.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahudi yerleşimcilerin saldırıları ve İsrail askerlerinin müdahalesinde, Urif'te 4 Filistinli plastik mermiyle, 1 kişi de darbedilerek yaralandı, köy sakinlerinden 9'u ise atılan gazdan etkilendi.

İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 250’ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 00:07
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. saldırı

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