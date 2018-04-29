Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait onlarca aracı tahrip ettiği, evlerin duvarlarına ırkçı ifadeler yazdıkları belirtildi.

29 Nisan 2018 Pazar 15:39
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre Ramallah'taki Turmus Ayya beldesinde Yahudi yerleşimciler, bölge sakinlerine ait onlarca aracın lastiklerini patlattı ve evlerin duvarlarına İbranice ırkçı ifadeler yazdı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Tedfiu Semen" (Bedel Ödetme) isimli radikal Yahudi örgüt, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer eylemler gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 15:39
  1. İsrail
  2. Batı Şeria
  3. Filistin
  4. Kudüs
  5. Ramallah

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli ot kansere çare olacak
    1. Yerli ot kansere çare olacak
    2. MİT'in operasyonundan rahatsız olan..
    3. Derbiyi kazanan Beşiktaş şampiyon oldu
    4. Avrupa toplumu çöküşte! Yıllık..
    5. Sözcü yazarından İYİ Parti güzellemesi
    6. Gaziantep'te birlik çağrısı
    7. 10 şehirde aranıyordu, Edirne'de yol..
    8. MHP'li isim yatağında ölü bulundu
    9. Tesla'da şok istifa!
    10. Mersin'in Gülnar ilçesinde su kuyusuna..
    11. Veysel Eroğlu: Kanal Edirne'nin yüzde..
    12. Mustafa Destici: Hangi şekilde olursa..
    13. Malatya'da kazanan yok!
    14. Alman ordusu dökülüyor... Ek bütçe..
    15. Meral Hava Yolları yüksekten uçuyor
    16. İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu:..
    17. Flaş iddia: Esed terör örgütü YPG'nin..
    18. İmzaların ne zaman atılacağı belli oldu!
    19. Çorum'da traktörün altında kalan..
    20. Suudlara ve BAE'ye silah ihracatı..
    Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
    Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
    AK Parti'de sürpriz aday!
    AK Parti'de sürpriz aday!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Gül konuştu, AK Parti'nin içindeki AKP'liler kaybetti'
    'Gül konuştu, AK Parti'nin içindeki AKP'liler kaybetti'
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm