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Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait yüzlerce zeytin ağacını ateşe verdi

- Bir grup Yahudi yerleşimcinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarım arazilerini ateşe vermesi sonucu yüzlerce zeytin ağacı kül oldu

11 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait yüzlerce zeytin ağacını ateşe verdi

NABLUS (AA) - Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait yüzlerce zeytin ağacını ateşe verdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Burin beldesinde Filistinlilere ait tarım arazilerini ateşe verdi. Çıkan yangın sonucu yüzlerce zeytin ağacı kül oldu.

Saldırıyı gerçekleştiren Yahudi yerleşimcilerin, Nablus kenti çevresinde yer alan Yitzhar Yahudi yerleşim biriminden geldiklerini belirten tanıklar, İsrail askerlerinin de ateşi söndürmek üzere bölgeye ulaşmaya çalışan Filistin itfaiye ekiplerine izin vermediğini aktardı.

- Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları

Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde yaşayan Filistinliler, geçimlerini zeytin ağaçlarından sağlıyor. Yahudi yerleşimciler, zaman zaman kırsal kesimlerde bulunan bahçelere saldırıyor. Saldırıların özellikle zeytin hasadının başladığı mevsimlerde arttığı ifade ediliyor.

Nablus’un çevresinde bulunan küçüklü büyüklü 39 Yahudi yerleşim biriminde yaklaşık 40 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor ve söz konusu yerleşimciler zaman zaman Filistinlilere yönelik çeşitli saldırılarda bulunuyor.

Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik fiziki saldırı, taş atma, evlerin üzerine ırkçı slogan yazma, araç, mal ve mülklerine zarar verme, tarım arazilerini tahrip etme gibi saldırıları, İsrail makamlarınca “ırkçı saldırılar" olarak nitelendiriliyor.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da, yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. Yahudi yerleşimciler

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