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Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait bir binayı boşaltacak

Batı Şeria'nın El-Halil kentinde, Yahudi yerleşimcilerin, 14 yıl önce gasbettikleri, Filistinlilere ait bir binayı boşaltmaları kararlaştırıldı

13 Mart 2019 Çarşamba 02:55
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait bir binayı boşaltacak

RAMALLAH (AA) - Batı Şeria'nın El-Halil kentinde, Yahudi yerleşimcilerin, 14 yıl önce gasbettikleri, Filistinlilere ait bir binayı boşaltmalarına karar verildi.

İsrail Sulh Mahkemesi, El-Halil'in İmarı Komitesi'nin, 14 yıl süren yasal mücadelesinin ardından, Yahudi yerleşimcilerin, 2005 yılında El-Halil kentinde gasbettikleri, Filistinlilere ait bir binayı boşaltmalarına hükmetti.

El-Halil'in İmarı Komitesi Başkanı İmar Hamdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süren mücadelelerinin ardından İsrail Sulh Mahkemesi'nin, Yahudi yerleşimcilerin, El-Halil'in Eski Şehir bölgesinde el koydukları 3 katlı "El-Bekri" apartmanını boşaltmalarına karar verdiğini aktardı.

Hamdan, mahkemenin yerleşimcilere, 45 gün içerisinde binayı boşaltmalarına karar verdiğini, bu karar için temyiz yolunun açık olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 02:55
  1. El-Halil
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