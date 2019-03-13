Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait bir binayı boşaltacak Batı Şeria'nın El-Halil kentinde, Yahudi yerleşimcilerin, 14 yıl önce gasbettikleri, Filistinlilere ait bir binayı boşaltmaları kararlaştırıldı

RAMALLAH (AA) - Batı Şeria'nın El-Halil kentinde, Yahudi yerleşimcilerin, 14 yıl önce gasbettikleri, Filistinlilere ait bir binayı boşaltmalarına karar verildi. İsrail Sulh Mahkemesi, El-Halil'in İmarı Komitesi'nin, 14 yıl süren yasal mücadelesinin ardından, Yahudi yerleşimcilerin, 2005 yılında El-Halil kentinde gasbettikleri, Filistinlilere ait bir binayı boşaltmalarına hükmetti. El-Halil'in İmarı Komitesi Başkanı İmar Hamdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süren mücadelelerinin ardından İsrail Sulh Mahkemesi'nin, Yahudi yerleşimcilerin, El-Halil'in Eski Şehir bölgesinde el koydukları 3 katlı "El-Bekri" apartmanını boşaltmalarına karar verdiğini aktardı.

Hamdan, mahkemenin yerleşimcilere, 45 gün içerisinde binayı boşaltmalarına karar verdiğini, bu karar için temyiz yolunun açık olduğunu kaydetti.



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