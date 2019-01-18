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Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 20 zeytin ağacını kesti

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarım arazilerine saldırı düzenleyen Yahudi yerleşimciler, 20 zeytin ağacını kesti

18 Ocak 2019 Cuma 15:22
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 20 zeytin ağacını kesti

RAMALLAH (AA) - Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinlilere ait 20 zeytin ağacını kestiği belirtildi.

El-Muğir Belde Belediye Başkanı Emin Ebu Alya AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin Ramallah'a bağlı El-Muğir beldesinde Filistinlilere ait 20 zeytin ağacını kestiğini söyledi.

Saldırıda yaklaşık 30 yıllık verimli zeytin ağaçlarının kesildiğini vurgulayan Ebu Alya, Yahudi yerleşimcilerin son dönemde Filistinlilerin mülklerine saldırılarında artış yaşandığını belirtti.

Ebu Alya, İsrail askerlerini Yahudi yerleşimcilere koruma sağlamakla suçladı.

İsrail basınına göre, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan illegal Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan yerleşimciler, 2018 yılında Filistinlilere yönelik 482 saldırı düzenledi.

Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik fiziki saldırı, taş atma, evlerin üzerine ırkçı slogan yazma, araç, mal ve mülklerine zarar verme, tarım arazilerini tahrip etme gibi saldırıları, İsrail makamlarınca “ırkçı saldırılar" olarak nitelendiriliyor.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da, yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 15:22
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria
  4. Yahudi yerleşimciler

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