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Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 140 zeytin ağacını kesti

Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde kalan Yahudi Yerleşimciler, yerli halka zarar vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Filistinlilere ait 140 zeytin ağacının kesildiği öğrenildi.

14 Ekim 2018 Pazar 23:40
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 140 zeytin ağacını kesti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde bir grup Yahudi yerleşimcinin, Filistinlilere ait 140 zeytin ağacını kestiği belirtildi.

AA muhabirine konuşan El-Muğir beldesi Belediye Başkanı Emin Ebu Alya, bir grup Yahudi yerleşimcinin Ramallah'ın kuzeyindeki beldelerinde Filistinlilere ait yaklaşık 90 zeytin ağacını kestiğini belirtti.

Çalmaya devam ediyorlar

Saldırıda yaklaşık 40 yıllık verimli zeytin ağaçlarının kesildiğini kaydeden Alya, Yahudi yerleşimcilerin İsrail askerlerinin korumasında zeytin hasadı mevsiminde Filistinlilerin tarlalarına saldırı düzenlediğini ifade etti.

Filistinli çiftçi Muhammed Asida ise bir başka Yahudi yerleşimci grubunun Nablus kentine bağlı Tell beldesinde Filistinlilere ait 50 zeytin ağacını kestiğini ve zeytinleri çaldıklarını söyledi.

Nablus'un çevresinde bulunan büyüklü küçüklü 39 Yahudi yerleşim biriminde yaşayan yaklaşık 40 bin Yahudi yerleşimci, zaman zaman geçimlerini zeytincilikten sağlayan Filistinlilere yönelik çeşitli saldırılarda bulunuyor, zirai araçlara zarar veriyor. Saldırıların özellikle de zeytin hasadının başladığı dönemde arttığı ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 23:40
  1. Filistin
  2. Yahudi yerleşimciler
  3. İsrail

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