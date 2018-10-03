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Yahudi yerleşimciler Filistinli çiftçinin ağaçlarını kesti!

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Ramallah'ın kuzeyindeki Turmusaya köyü kırsalında Filistinli bir çiftçiye ait 40 zeytin ağacını kesti.

03 Ekim 2018 Çarşamba 15:59
Yahudi yerleşimciler Filistinli çiftçinin ağaçlarını kesti!

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Filistinli bir çiftinin 40 zeytin ağacını kesti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Ramallah'ın kuzeyindeki Turmusaya köyü kırsalında Filistinli bir çiftçiye ait 40 zeytin ağacı bir grup Yahudi yerleşimci tarafından kesildi.

Bölge sakinleri, sabah uyandıklarında zeytin ağaçlarını kesilmiş olarak bulduklarını belirtti.

Sayid Talib isimli Filistinli, ağaçların köyün yakınlarındaki "Adi Ad" ve "Amichai" yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinde kalan bir grup yerleşimci tarafından kesildiğini söyledi.

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler sık sık Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytin ağaçlarını hedef alıyor.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 15:59
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