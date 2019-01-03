Yahudi yerleşimciler Filistin Başbakanının konvoyuna saldırdı

Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusuf El-Mahmud yaptığı yazılı açıklamada, “Başbakanın konvoyu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Za'tara askeri kontrol noktasında bir grup Yahudi yerleşimcinin taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda Başbakanının iki koruması yaralandı.” dedi.

Mahmud, 25 Aralık gecesi işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki Beytullahim kentinde bulunan Doğuş (Mehd) Kilisesi’nde düzenlenen ayine katılan Başbakan Hamdallah, sabaha doğru kuzeydeki Za’tara askeri kontrol noktası yakınlarında Yahudi yerleşimcilerin saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Söz konusu saldırıyı “terör” olarak niteleyen Mahmud, olayda yaralananların durumuna ve meydana gelen zarara ilişkin ayrıntılara yer vermezken, “Bu saldırılar, bizim işgale ve yerleşimcilerine karşı olan mücadele ısrarımızı güçlendirecektir.” ifadelerini kullandı.

Mahmud, olayın, geçen yıl ekim ayında eşiyle birlikte seyir halindeyken bir grup Yahudi yerleşimcinin taşlı saldırısında şehit olan Ayşe Er-Rabi'nin saldırıya maruz kaldığı muhitte gerçekleştiğini belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "HaKibutsa Lişalem HaKinas" (Bedel Ödetme) isimli radikal Yahudi örgüt, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail basınına göre, Yahudi yerleşimcilerden oluşan Bedel Ödetme mensupları tarafından Batı Şeria’daki saldırılar 2017’ye kıyasla 2018’de yüzde 60 oranında arttı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde 2015 yılında Devabişe ailesine ait evin ateşe verilerek, 18 aylık Ali Devabişe ve babası Saad Devabişe'nin şehit edilmesi, Bedel Ödetme Örgütü’nün en önemli terör saldırılarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.