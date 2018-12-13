Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarına saldırdı

NABLUS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait bazı ev ve araçlara saldırı düzenledi. Olaya tepki gösteren Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri ise 13 kişiyi plastik mermilerle yaraladı.

Yahudi yerleşimcilerin El-Bire, Nablus ve Tulkerm kentlerinde gerçekleştirdiği saldırılara Filistinliler tepki gösterdi. İsrail güçleri ise Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.



Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçlerinin müdahalesinde 13 Filistinlinin plastik mermilerle yaralandığı, 14 Filistinlinin ise Yahudi yerleşimciler tarafından darp edildiği" aktarıldı.

İsrail güçlerinin müdahalesinde 42 Filistinlinin de atılan gazdan etkilendiği kaydedildi.

- Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerginlik tırmanıyor



Son günlerde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilim giderek artıyor.



Bu sabah Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim yeri yakınında bir durakta bekleyenlerin üzerine ateş açılması sonucu 2 İsrailli öldü, 2 İsrailli de ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden kaçarken, İsrail güçleri Ramallah kentinin giriş ve çıkışları kapattı.



Öte yandan sabah erken saatlerde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir Filistinli, 2 İsrail polisini bıçakla yaraladı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Filistinli, İsrail güçleri tarafından vurularak şehit edildi.



Dün gece ise 9 Aralık'ta Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında düzenlenen ve 6 İsraillinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının sorumlusu olduğu iddia edilen Filistinli Salih Ömer Salih el-Bergusi, İsrail güçlerince Ramallah kenti yakınlarındaki Serda beldesindeki bir eve düzenlenen baskında öldürülmüştü.



Yine dün gece Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Asker isimli mülteci kampında çıkan çatışmada 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesinde 2 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan saldırının sorumlusu Eşref Nualve'nin öldürüldüğü belirtilmişti.