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Yahudi yerleşimciler 4 Filistinliyi yaraladı

25 Aralık 2018 Salı 00:50
Yahudi yerleşimciler 4 Filistinliyi yaraladı

RAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kentinde, Yahudi yerleşimciler 4 Filistinliyi taşla yaraladı.

Filistin Kızılay Örgütü tarafından yapılan açıklamada, eski Halil kentinde Yahudi yerleşimciler tarafından taşla yaralanmış 4 Filistinlinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Filistinlilerin hafif yaralandığı, tedavileri için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının ifadesine göre, bir grup Yahudi yerleşimci ellerinde taşlarla "Yerleşim Karşıtı Gençler Merkezi"ndeki Filistinlilere saldırdı.

Halil İbrahim Mescidi'nin bulunduğu eski Halil beldesi İsrail'in kontrolü altında tutuluyor. Yaklaşık 400 Yahudi yerleşimcinin yaşadığı beldede onları korumak için 1500 İsrail askeri bulunuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 00:50
  1. Batı Şeria
  2. El-Halil
  3. Filistin

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