İsrail'in skandal "Yahudi Ulus Devlet Yasası" 8 dilde kınandı

Bartın Üniversitesi, Türkiye'de ve dünyada tepkilere yol açan "Yahudi Ulus Devlet Yasası"nı 8 ayrı dilde yayımladığı karar ile kınadı.

Üniversite Senatosu tarafından Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince, Rusça, İbranice ve Arapça yayımlanan karar açıklamasında, İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen yasanın, evrensel hukuk ilkeleriyle ve Birleşmiş Milletler'in yasal ve ahlaki sistemiyle çatıştığına dikkati çekildi.

''YAHUDİ VATANDAŞLAR İÇİN DE KABUL EDİLEMEZ''

Bu yasa ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarının yok sayıldığı, Arapça'nın resmi dil statüsünden çıkarıldığı ve İsrail’in işgal altında tuttuğu Kudüs şehrini başkent olarak ilan ettiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yasa ile 1948’de yerlerinden çıkartılan Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmezken dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Yahudilere geri dönüş hakkı verilmekte ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla hukuk dışılığı tescil edilmiş yerleşimler teşvik edilmektedir. Öte yandan yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise yalnızca Filistinliler açısından değil uzlaşma ve çözüm kültürüne, bir arada yaşama inancına sahip Yahudi vatandaşlar için de kabul edilebilir nitelikte değildir."

''BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İLKELERİNE SAYGILI OLMAYA DAVET EDİYORUZ''

Fiili olarak Filistin’de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlanması ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan yasanın kınandığı belirtilen açıklamada, "İsrail'i temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler ilkelerine saygılı olmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kınama kararı, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince, Rusça, İbranice ve Arapça yayımlandı.