"Yahudi düşmanı diktatör"

Münübe Yılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör devleti olarak nitelendirdiği İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu Erdoğan için "Yahudi düşmanı ve diktatör"ifadesinde bulundu. Erdoğan'ın, "Erdoğan mazlumların sesidir, sen zalimlerin sesisin, sen devlet terörü estiriyorsun. Siz kadınları, çocukları tekmeleyerek, ama yavruları tekmeleyerek, askerinizle, polisinizle sürükleyerek götürüyorsunuz. Netanyahu, sen zalimsin zalim ve devlet terörünün başındasın. Bu sadece ve sadece sana uyuyor, Erdoğan'a uymaz." sözlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yahudi düşmanı diyen Netanyahu "Erdoğan'ın Yahudilere karşı takıntısı var" açıklamasında bulundu. "Suan Yahudi karşıtı diktatör Erdoğan'ın günlük saldırılarına maruz kalıyoruz. Erdoğan, kendisinin, Kürt köylerinde kadın ve çocukları öldüren ordusu ve her geçen gün diktatörlüğü artan devletinin aksine olan gerçekdemokrasi ve ahlakın bulunduğu bir orduun özelliklerini çok daha iyi biliyor" diyerek, binlerce masum Filistinlinin kanını döken İsrail ordusunu övdü. "Fakat Erdoğan'da bir ilerleme var, artık benimle her iki satte bir uğraşmak yerine, altı satte bir laf atıyor" sözlerini sarfeden Netanyahu, İsrail Ordusu'ndaki Hristiyan askerlere yaptığı konuşmada, "Erdoğan'ın İsrail'e işgalci deme gibi bir hakkı olamaz. Kendileri Kuzey Kıbrıs'ın işgalcisidir, Suriye'nin işgalcisidir" şeklindeki küstah ifadeleri kullandı. Erdoğan en son yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin masumlarla değil, teröristlerle mücadele ettiğini belirterek, "Bu mücadelenin bedelini de binlerce şehit, on binlerce gazi olarak 40 yıla yakın süredir verdik, veriyoruz." demişti.