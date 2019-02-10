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Yağmurda bisiklet sürüp denize girdiler

Mersin Üniversitesi Bisiklet Topluluğu öncülüğünde düzenlenen "Geleneksel Akyar Yüzme Şenliği"nin sekizincisi gerçekleştirildi- Her yıl şubat ayında buluşup 70 kilometre pedal çevirdikten sonra denize giren bisikletçiler, geleneği bu yıl yağmur altında sürdürdü

10 Şubat 2019 Pazar 11:00
Yağmurda bisiklet sürüp denize girdiler

MERSİN (AA) - Mersin Üniversitesi Bisiklet Topluluğu öncülüğünde bu yıl sekizincisi düzenlenen "Geleneksel Akyar Yüzme Şenliği" kapsamında çok sayıda bisikletçi 70 kilometre pedal çevirdikten sonra yağmurlu havada denize girdi.

Mersin ve Adana'dan çok sayıda bisiklet tutkununun katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Mersin il merkezinden hareket eden grup, Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi Akyar bölgesine kadar pedal çevirdi.

Buradaki Kızlar Hamamı koyunda kamp kuran bisikletliler, daha sonra yağmurlu ve soğuk havaya rağmen denize girdi.

Mersin Üniversitesi Bisiklet Topluluğunun danışmanı, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nüzhet İkbal Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin artık geleneksel hale geldiğini söyledi.

Mersin'in uygun iklim yapısıyla şubat ayında bu etkinliğe ev sahipliği yapabildiğinin altını çizen Türker, bu yıl havanın soğuk olmasına rağmen gelenekten vazgeçmediklerini aktardı.

Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Başkanı İzzet Altınsoy da kış aylarında da denize girilebileceğini göstermek istediklerini vurgulayarak, "Bölgenin iklim yapısından iyi faydalanmak gerekir." dedi.

Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun ise etkinliğin uzun yıllar devam etmesini istediklerini ifade etti.

Etkinliğe katılanlardan Erdemli Bisiklet Topluluğu üyesi Mehmet Yetiş ise yağmur altında bisiklet sürüp denize girmenin tarif edilemez bir duygu olduğunu anlatarak, "Yüzme şenliğinde, buz gibi havada denize girdik. Su biraz soğuk olsa da denize girmek çok güzel." dedi.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 11:00
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