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Yağmur Yalova-Bursa yolunda kazaya neden oldu: 1 yaralı

Yalova-Bursa karayolunda yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır ile arkasından gelen başka bir tır bariyerlere çarptı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 21:09
Yağmur Yalova-Bursa yolunda kazaya neden oldu: 1 yaralı

Yalova-Bursa karayolunda yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır ile arkasından gelen başka bir tır bariyerlere çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle Yalova-Bursa yolu trafiğe kapandı.


Kaza, saat 19.30 sıralarında Yalova-Bursa karayolu Süpürgelik mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametine seyreden Mehmet K. (48) yönetimindeki 43 UH 666 plakalı dondurulmuş tavuk yüklü tır, kısa süreli etkili olan yağmurda viraja hızlı girince kontrolden çıktı. Yan sürüklenen ve bariyerlere çarpan tırın hemen arkasında seyreden otomobiller kazadan son anda kurtuldu. Bu sırada aynı istikamette seyreden 43 AAB 200 plakalı Erdal U. (41) yönetimindeki tır ise yolun büyük kısmını kapatan tıra çarpmamak için sürücüsü ani manevra yapınca kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yağmurda kayan tırın sürücüsü Mehmet K. yaralandı. 112 acil servis ekibinin ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptığı yaralı sürücü Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kaza sebebiyle Yalova-Bursa karayolunda trafik akışı bir süre durdu. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu karayolunda ekiplerin müdahalesinden sonra trafik akışı tek şeritten verilmeye başlandı.


Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 21:09
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