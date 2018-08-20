Yağmur yağdı, tam 400 kişi öldü!

Hindistan'ın Kerala eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 400'e ulaştı.

Ülke basınındaki haberlere göre, aşırı yağışlar nedeniyle baraj ve nehirlerin taştığı, ana yolların ve köprülerin çöktüğü Kerala'da helikopterlerin de katıldığı tahliye çalışmaları devam ediyor.

12 BÖLGEDE ETKİLİ OLDU

Yetkililer, bölgede haziran ayında muson mevsiminin başlamasıyla şiddetli yağışların neden olduğu seller ve heyelanlarda 400 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Özellikle son 13 günde şiddetli yağışların neden olduğu seller 12 bölgeyi etkisi altına aldı. Bu bölgelerden yaklaşık 800 bin kişi 5 bin 645 sığınma merkezine yerleştirildi.

TARIM ALANLARI TAHRİP OLDU

Sellerde binlerce hane sular altında kalırken, 32 bin 500 hektarlık tarım alanı tahrip oldu.

Eyaletteki maddi hasarın yaklaşık 3 milyar dolar olduğu belirtildi.

Hindistan'ın yedi eyaletinde bu yıl muson mevsiminde, şiddetli yağış ve sellerde şimdiye kadar binden fazla kişi hayatını kaybetti.