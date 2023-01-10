Ülkem geneli büyük sıkıntı yaşamaktayız. Sebep yağan yağmur ve kar da büyük bir azalma var. Eskiden ülke geneli her vilayete metre karede akıl tutulması yağmur ve kar yağarken bugün gelinen noktada yağmur ve kar yağışlarında büyük bir azalma var. Bundan dolayı da barajlarımızda gözle görülen bir çekilme sözkonusu. Barajlarımız dibe vurmuş durumda.

Konuma devam etmeden önce yağmur ve kar yağışlarında medyamızın tavrını benimsemediğimi açık olarak yazmak isterim. Yağmur ve kar yağdığında bunu bir bela olarak vermek ne akıl ne de izanla açıklanacak bir durum değildir. Bu tamamen bir Rabbimizin ikramıdır derim başka da bir şey demem. Medyamız biraz ve hem de az olmamak kadarıyla art niyetli. Art niyetli olduğundan her türlü milli meseleye tuhaf bu ya biraz değişik haber yapmakta. Onlara göre ne aile ne kar ne yağmur ne helalinden çalışma ne kadın ...Yaptıkları her haber sıkıntılı.

Yağmur ve karın yağmasında gözle görülen bir azalma var. Bunun çeşitli sebepleri var. Bu sebeplerin başında ormanlarımızın katledilmesi gelmekte. Şu unutulmamalıdır ki ormanlar yaratılışları gereği yağmuru ve karı çeker. Fakat bazı art niyetli zenginlerimiz ormanları katledip rezidans yaparak kasalarını doldurma peşinde olduklarından güzelim yeşilliklerimizi kesip taş yığını yapıp para kazanmak arzusu taşıdıklarından yeşil ülkemi bir çöle dönüştürmüş durumdadırlar. Bundan dolayı en kısa süre içerisinde ağaç katliamına bir dur demek ve her kim ağaç kesmeyi murat ettiğinde en ağır cezalar verilmesi milli bir mesele olduğu unutulmamalıdır. Allah’ın bir lütfu olan ağaçlarımıza uzanan elleri kesmemiz lazım gelmekte. Her kim böyle bir niyet ederse en ağır ceza olan müebbet hapisle yargılanıp cezalandırılması ülkemizin yeşilliklerini korumak adına gerekli bir adım olacaktır. Ağaç kesmek adam öldürmekle eş değer olmalıdır. Sebep ağaçları kesildiğinde yağmur kar yağmayacağından sonuç o da ölüm başkaca bir şey değil.

Hiç vakit geçirmeden Orman Bakanlığımız ülkemizin her vilayetinde ağaç dikmeli ve ormanlarımızın artırılması yoluna gitmesi elzemdir derim.

Burada şöyle bir durumda var. Ülkem geneli zenginler kasa doldurmayı milli menfaatlerin önünde görmekte. Bundan dolayı ormanlık alanlarda görünüşte yangın fakat asıl itibariyle satın alınan insanlar tarafından yakıldığından dolayı yakılan ormanlarımızın yerine hemen villalar dikilmesi ve kasalarını milli menfaatlerin önünde doldurmakla meşgul olmaktadır.

Eskiden ormanlarımızla övünürdük bugün gelinen noktada taşlarla övünmekteyiz. Neymiş efendim ne villalar ne daireler ya da ne bileyim ne büyük evler muhabbeti zenginlerimiz arasında dolaşmaktadır.

Burada gelişmiş ülkelerin atmosfere saldıkları zararlı mallarında etkisi var yağmur karın yağmaması adına. Bugün gelinen noktada ABD ve Avrupa atmosfere saldıkları zararlı maddelerden dolayı atmosferin yapısını bozmaktadır ve sonuçta da yağmur ve kar yağışı azalmakta. Bundan dolayı en kısa süre içerisinde ABD ve Avrupa durdurulmalıdır. Buradan anlıyoruz ki ABD ve Avrupa insanlığın başına gelmiş ve gelecek en sıkıntı ülkeler. Bunlar güya efendiliklerini devam ettirme adına insanlığa zararlı her işi yapmakta bir beis görmemekteler. Ne ki efendilikleri devam etsin. Fakat unuttukları bir şey var. O da ilahi adalet. Bugün hem ABD’de hem de Avrupa’da bildiğimiz bilmediğimiz pek çok sıkıntı ortaya çıkmış durumdadır. Bakınız İngiltere’ye başbakan dayanmamakta.

ABD eski gücünü kaybetmeye başladı. Bu da göstermekte ki ilahi adalet kendini göstermeye başladı. Yeryüzündeki tüm zalimler yaptıkları zulümlerin karşılığını görecekleri gün yaklaşıyor dersem yalan söylememiş olurum. ABD ve Avrupa insanlık düşmanıdır. Her türlü kötülüğün arkasında onlar var.

Yazımın burasında ABD ve Avrupa iklim değişikliği projesinde öne çıkmaları büyük bir yalandır. Çünkü iklim değişikliği tamamen onların yaptıkları sıkıntılı işler sebebiyledir. Nasıl dediğinizi duyar gibiyim. Onlara atom bombası atarlar deneme amaçlı onlar gazları atmosfere salarlar. Daha ne diyeyim.

Düşün artık insanoğlunun üzerinden...