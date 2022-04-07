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Oruç Yağmur suyu yutmak orucu bozar mı?
Oruç

Yağmur suyu yutmak orucu bozar mı?

Oruç tutarken akıllara takılan pek çok soru olabiliyor. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkanlar kazayla yağmur suyu yutmaları durumunda oruçlarının bozulup bozulmayacağını araştırıyor. Peki, istemeden yağmur suyu yutan orucu kaza mı etmeli?

Yeniakit Publisher
2022-04-07 17:25:00 -
Yağmur suyu yutmak orucu bozar mı?

Mübarek ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı. Ramazan ayıyla birlikte oruç tutanlar hangi durumlarda oruçlarının bozulabileceğini araştırıyor. Peki, oruçlu kişinin yağmur suyu yutarsa ne olur?

Yağmur suyu yutmak orucu bozar mı?

Boğaza kaçan yağmur, kar veya doluyu istemeyerek yutmak orucu bozar, kazayı gerektirir. Ancak keffareti gerektirmez.

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Ağlayanın orucu bozulur mu? Ağlarken gözyaşını yutanın orucu bozuluyor mu?
Ağlayanın orucu bozulur mu? Ağlarken gözyaşını yutanın orucu bozuluyor mu?

Oruç

Ağlayanın orucu bozulur mu? Ağlarken gözyaşını yutanın orucu bozuluyor mu?

 

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