Yağmur suyu ile kavun-karpuz yetiştirildi

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Tarım ve Orman İl Müdürlü iş birliği ile yürütülen “Karpuz ve Kavun Yetiştiriciliğinde Mikro Havza Su Hasadı Yayım Projesi” tanıtım günü düzenlendi.

Tanıtım günü, projenin uygulama alanı olan Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne ait Bafra deneme istasyonunda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Burada açıklamalarda bulunan Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. İdris Macit, proje ve proje dahilinde enstitüde yapılan çalışmalar ile kısıtlı ve az su kullanarak yapılan yetiştiricilik hakkında bilgiler verdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir ise, suyun faydaları, Türkiye’deki su kaynakları, suyun tarımda kullanımı, dünya üzerindeki su kaynakları, kaynakların ekonomik şekilde kullanımı ve kıt olan bu kaynakların gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi konularında bilgi verdi.

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Bayram Ay da, kavun, karpuz üretimi, Bafra Ovasındaki mevcut yetiştiricilik, suyun ekonomik kullanımının önemi ve çiftçilerin suyun ve sulamanın az olduğu yerlerde bu tip yetiştiriciliği dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Daha sonra proje uygulama alanına geçilerek proje sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Demet Yıldırım tarafından katılımcılara projenin önemi, kıt suyun ekonomik şekilde kullanarak yetiştiricilik yapılması konularında bilgiler verdi. Sonrasında ise katılımcılarla soru cevap şeklinde sohbet gerçekleştirildi.

Etkinliğe ayrıca, şube müdürleri, ilgili oda ve birlik başkanları ile teknik personel katıldı.