0553 313 94 23

Yağmur kazaları beraberinde getirdi

Karabük’te yağmur yağışı sonrası kazalarda beraberinde geldi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 18:25
Yağmur kazaları beraberinde getirdi

Karabük’te yağmur yağışı sonrası kazalarda beraberinde geldi.Biri zincirleme 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, sağanak yağışın ektisiyle yaşanan kazaların ilki Yeşil Mahalle Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi.Recep I. idaresindeki 34 EFP 96 plakalı otomobil, yeşil mahalle çevre yolundan Safranbolu istikametine giderken ışıklarda bekleyen Muhammed AliB.’nin kullandığı 78 AZ 044 plakalı kamyonete kamyonet de önündeki Musa Dilsiz’e ait 78 AAF 023 plakalı otomobile çarptı. Kazada Elif Dilsiz (32), Ensar Dilsiz (12), Halil Ömer Dilsiz(8) ile Sevdi Isıldak (49) yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.



Kamyonun altına girdi


Diğer kaza ise Karabük-Kastamonu karayolu Bostanbükü köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine seyreden Mustafa S. (73) idaresindeki 78 AAE 198 plakalı otomobil kavşakta Mehmet B. idaresindeki 06 JTA 81 plakalı hafriyat yüklü kamyona yandan çarparak altına girdi. Ön kısmı dorsenin altına giren otomobilde sürücü ile yanındaki Elanur Alparlan (8) yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


100. yıl mevkiinde meydana gelen bir başka kazada Muhammed K. yönetimindeki 78 BV 567 plakalı kamyoneti ile önünde seyreden ve sağa dönüş yapmaya çalışan Mehmet E.’nin kullandığı 33 SL 601 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Mehmet E. ve İkramiye E. hafif şekilde yaralanarak 112 ekiplerince Medikar Hastanesine kaldırıldı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 18:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'da 3 korkunç patlama! Olağanüstü hal ilan edildi
    1. Rusya'da 3 korkunç patlama! Olağanüstü..
    2. Dicle Nehri’nde balık tutan genç..
    3. Sınav sonrası kitapçıklar yerlerde
    4. Malatya’da kaza: 1 yaralı
    5. Tosya D-100 karayolunda trafik..
    6. İzmit Belediyesi’nden 7 bin helva
    7. Jandarma, ’kıyı’ ile arama yaptı
    8. Gebze’de Haziran Meclisi yapıldı
    9. Hollanda'da "Açık Çatı Günleri"..
    10. Vali Günaydın Bayram Öncesi Uygulama..
    11. Kahramanmaraş'ta komşusunun vurduğu..
    12. Doğu Ekspresi yolcularına karanfilli,..
    13. Arazisine su kaçırdığını iddia ettiği..
    14. 2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası
    15. Beşiktaş'tan Medipol Başakşehir'e..
    16. Diagne tepki çekti: Canlı yayında..
    17. Türkiye-Özbekistan maçına doğru
    18. Elbistan Devlet Hastanesi, obezite..
    19. FETÖ'den aranırken yol kontrolünde..
    20. Annesi konuştu: Yanan ambulansta can..
    21. Çanakkale'de yıldırım düşen ormanlık..
    22. Komadaki Suudi Prens'ten 14 yıl sonra..
    23. Komşusunu darbettiği ileri sürülen..
    24. Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 2..
    25. Siirt'te aranan FETÖ/PDY üyesi..
    26. Ranzadan düşerek ölen şahıs..
    27. Suriye'de mayısta 416 sivil öldürüldü
    28. ABD'de Virginia saldırganının kimliği..
    29. Bayram öncesi engellilerin tekerlekli..
    30. Kaş bayrama hazır
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti