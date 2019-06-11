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Yağmur Eskişehir’i etkisi altına aldı

Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren arlıklarla devem eden sağanak yağış, gün içinde yeniden etkisini arttırarak Eskişehirlilere zor anlar yaşattı.

11 Haziran 2019 Salı 16:20
Yağmur Eskişehir’i etkisi altına aldı

Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren arlıklarla devem eden sağanak yağış, gün içinde yeniden etkisini arttırarak Eskişehirlilere zor anlar yaşattı.


Son günlerde etkisini arttırarak devam ettiren yağış, öğleden sonra tekrar etkisini gösterdi. Aniden başlayan yağmura yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Hafta başında etkili olan yağış nedeniyle önceden tedbir alan bazı vatandaşlar da şemsiyeleri ile yağıştan korundu. Yağmura hazırlıksız yakalanan Eskişehirliler ise kapalı alanlara ve dükkan tentelerine sığındı.


Öte yandan meteorolojiden edinilen verilere göre yağmurlu bir hafta geçirecek olan Eskişehir’de yaşanabilecek sel, taşkın gibi olaylara karşı vatandaşlar uyarıldı.


Ayrıca yağışın gün içerisinde etkisini arttırarak devam edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:20
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