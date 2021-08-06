Yağmur Duası'nı alaya alan müptezeller! İhsan Şenocak Hoca Efendimiz'in (SAV) Hadis-i Şerifi ile cevap verdi!
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, ülkemizde günlerdir devam eden orman yangınları sebebi ile ettiği Yağmur Duası'nı haddi aşarak alaya alanlara Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Hadis-i Şerifi ile cevap verdi.
Yeniakit.com.tr
Ülkemizdeki orman yangınları sebebi ile birkaç gündür Yağmur Duası yapan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, bugün de itfaiye erlerinin duasına iştirak etti. Katıldıkları duayı Youtube canlı yayını ile paylaşan Şenocak Hoca, kendisi ile haddi aşarak alay edenlere Peygamber Efendimiz'in (SAV) Hadis-i Şerifi ile cevap verdi.
“Biriniz ‘dua ettim de kabul olunmadı’ diyerek acele etmediği sürece Allah tarafından duasına icabet edilir” (Tirmizî)
"İtfaiye erlerinin fiili duasına kavli dua ile destek olalım. 14:00da İhsan Şenocak YouTube kanalında canlı yayınlanacak 'Yağmur Duasına' Mü'minler davetlidir."