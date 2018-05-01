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Yağmur duasına çıkıldığı sırada yağış başladı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, yağmur yağması için duaya çıkıldığı sırada yağışın başladığı görüldü.

01 Mayıs 2018 Salı 14:39
Yağmur duasına çıkıldığı sırada yağış başladı

Kaymakam İsmail Güney, Belediye Başkanı Yusuf Akbulut, Müftü Mevlüt Şahin ve Sarıoğlanlılar, yağmur yağması için dua etmek üzere bahçede bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlanan programda, müftü Şahin konuşma yaptı. Konuşma sonrası yağmur duasına başlanırken, yağış başladı. Duaya katılanlar, yağmur yağmasıyla önce şaşkınlık, sonra sevinç yaşadı. Program, etli pilav dağıtılmasıyla sona erdi.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 14:39
  1. Kayseri
  2. yağmur
  3. dua

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